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      Не совпадение – а система, – Гнап о трагических смертях ребенка и студента на Киевщине

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      Что связывает гибель Кирилла Тлявова и Игоря Индило
      Что связывает гибель Кирилла Тлявова и Игоря Индило / informator.news

      На днях в Переяслав-Хмельницком случилась ужасная трагедия – застрелили 5-летнего мальчика. В этом подозревают двух полицейских, которые предположительно были пьяны. Однако это не первая ситуация, в результате которой погиб ребенок. Девять лет назад у здания Шевченковского райотдела милиции убили студента Игоря Индило.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" сообщил Дмитрий Гнап.

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      Он отметил, что в этих двух историях много совпадений, которые показывают, что за все эти годы в системе МВД почти ничего не изменилось. Напомним, что девять лет назад в Киеве у здания Шевченковского райотдела милиции убили студента колледжа имени Макаренко Игоря Индыло. Когда же об этом стало известно, руководство милиции начало оправдываться, мол студент сам напился, упал на пол и умер. Со временем, окажется, его просто сильно толкнули о стенку головой милиционеры.

      Сравните эти оправдания с первыми заявлениями полиции по случаю в Переяславе. Один в один. Ведь в Переяславе правоохранители сначала тоже утверждали, что 5-летний Кирилл гулял на улице, сам поскользнулся, упал и разбил голову,
      – сказал Гнап.


      Погибший Кирилл Тлявов

      Также Дмитрий возмутился, что прокуроры сначала даже собирались просить суд отпустить этих двух переяславских полицейских, которые, предположительно, выстрелили в ребенка, под домашний арест.

      И тут еще одно совпадение в этих двух историях. Девять лет назад прокуроры просили не сажать двух милиционеров, виновных в смерти студента Индило. Такое совпадение – никакая не мистика. Такое совпадение – это система,
      – отметил автор.

      Кого подозревают и убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?Подозревают, что в ребенка стреляли 2 пьяных полицейских – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Их задержали и арестовали. Следователи не исключают, что застрелить маленького Кирилла мог и 14-летний сын подозреваемого Петровца.

      Сами же подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп із-за пулевого ранения. Вытащить пулю так и не смогли, и 3 июня мальчик умер. 5 июня в Переяславе-Хмельницком состоялись похороны Кирилла.

      Подозреваемым уже избрана мера пресечения – 60 дней без права внесения залога. По статье умышленное убийство малолетнего ребенка обоим правоохранителям грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

      Смотрите полный выпуск программы "Право на правду" с Дмитрием Гнапом за 8 июня 2019 года

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Убийство Арест Видеоблоги Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком
      Источник: 24 канал
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