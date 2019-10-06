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      Не спал 5 дней, давали какие-то психотропные средства, – Карпюк о пытках в плену

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      Не спал 5 дней, давали какие-то психотропные средства, – Карпюк о пытках в плену
      Не спал 5 дней, давали какие-то психотропные средства, – Карпюк о пытках в плену / 24 канал

      Освобожденный украинский политзаключенный более пяти лет провел в российском плену. Он пережил пытки и издевательства, сфабрикованные обвинения и нечеловеческий приговор в 22 с половиной года заключения.

      Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью в видеоблоге "Хроники необъявленной войны" на 24 канале.

      Важно! Закрывают голову кульком, заматывают скотчем, включают ток: Карпюк рассказал о пытках в РФ

      Карпюк рассказал, что пытки проводились в течение нескольких ночей, в частности подключали электрический ток.

      "Уже на пятую ночь меня вывезли и сказали, что пыток больше не будет, и подчеркнули, что у них есть план похищения моего сына. Ему тогда еще не было 9 лет. Мне рассказали, как его будут похищать. Я ответил, чтобы они не трогали мою семью и я подпишу все, что было необходимо", – сказал политзаключенный.

      По его словам, после этого он не помнит, как вышел из помещения, но помнит, что упал в транс. На вопрос, давали ли ему какие-то наркотики, Карпюк сказал:

      Давали какие-то психотропные средства. В один момент я просто не заметил, как мне их подсыпали, и у меня была потеря памяти на целые сутки. Это было в середине апреля 2014 года. Я слышал об этих психотропных средствах и впоследствии получил подтверждение от Станислава Клыха. Ему просто на его глазах нагло насыпали в водку и заливали в него,
      – добавил Николай.

      Смотрите полное интервью с Николаем Карпюком на 24 канале:

      Что известно об освобождении Карпюка?

      7 сентября состоялся обмен пленными по схеме "35 на 35". Кроме 24 украинских моряков домой вернулись еще 11 политзаключенных. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Более того, всем украинским морякам, которых освободили из российского плена, уже купили квартиры. Другие 11 участников обмена получат новые квартиры в течение ближайших недель.

      В чем Россия обвиняет Николая Карпюка? Его и еще одного пленника Кремля Станислава Клыха обвиняют в том, что они якобы воевали в Чечне против России и убили там российских военных. Эту информацию Карпюк отрицает и добавляет, что не был тогда в Чечне.


      В Украину вернулись пленники Кремля / Инфографика 24 канала

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      Автор: Виталий Дейнега
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Видеоблоги Украинцы в плену РФ Обмен пленными
      Источник: 24 канал
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