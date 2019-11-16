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      Не стали силой, с которой бы считались: экс-посол Канады назвал главное разочарование в Украине

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      Роман Ващук – экс-посол Канады в Украине / Татьяна Довгань, delo.ua

      Силы гражданского общества, проявившие себя на Майдане, так и не смогли договориться. А значит и не стали единой силой, с которой бы считались. Хотя международными усилиями для них создали фактически тепличные условия.

      Об этом бывший посол Канады в Украине Роман Ващук рассказал "Новому времени".

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      Ващук говорил о главном разочаровании, которое испытывал за время своей каденции в Украине.

      Майданные силы гражданского общества, все эти активисты и интеллектуалы, так и не смогли между собой договориться, чтобы стать политической силой, с которой бы считались,
      – считает дипломат.

      Причем международные организации-партнеры создали для этих сил "тепличные условия, которых еще ни одна группа думающих и действующих людей в Украине не имела". Теперь же эти силы сами себя должны спросить, почему эти возможности так и не использовали.

      Революция Достоинства, Майдан, Евромайдан, Еврореволюция – говорится о политических и общественных изменениях в Украине в течение ноября 2013 – февраля 2014. Украинцы возмутились эскалацией насилия правоохранителей и отказом Януковича от курса на евроинтеграцию.

      Важными факторами событий Революции Достоинства были чрезмерная концентрация власти в руках Виктора Януковича и нежелание народа мириться с превращением страны в российскую колонию.

      Эти силы сейчас "в разных средах". "И хотя делают свое доброе дело, но какой-то спаянной, объединенной силы, которая бы определенные идеалы и стремления могла воплощать, так и не возникло", – подытожил Роман Ващук.

      Ващук
      Роман Ващук был послом Канады в Украине в течение 2014 – 2019 годов, вышел на пенсию / Фото НВ

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Евромайдан Канада
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