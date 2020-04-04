Не стало моего ближайшего друга, – Святослав Вакарчук о смерти отца

На 73 году жизни умер Иван Вакарчук. Выдающегося ученого, многолетнего ректора Львовского национального университета имени Ивана Франко и экс-министра образования не стало 4 апреля. На печальную весть уже отреагировал его сын, известный музыкант и политик Святослав Вакарчук.

Он написал о смерти отца на своей странице в фейсбук. В своей заметке Святослав Вакарчук назвал папу ближайшим другом, настоящим патриотом, учителем и выдающимся ученым.

Важно Умер Иван Вакарчук – ученый, экс-министр образования, отец певца

Сегодня не стало моего ближайшего друга... Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше чем кто-либо на этой земле. Не стало любящего мужа и отца, и дедушки... Человека, который создал крепкую и любящую семью. Не стало настоящего патриота...

– написал Святослав Вакарчук.

Он добавил, что его отец был влюбленным в науку и был верен ей до последнего вздоха. Вакарчук-младший отметил, что его папа был настоящим учителем, ведь сумел научить и воспитать тысячи других людей.

"Спасибо тебе, папа... люблю тебя, и всегда буду любить..."– написал Святослав Вакарчук.

Что известно об Иване Вакарчуке?

Это известный украинский физик, политик и общественный деятель. Был доктором физико-математических наук, заслуженным деятелем науки и техники Украины. Много лет занимал должность ректора Львовского национального университета имени Ивана Франко (с 1990 по 2007 годы и в 2010 – 2013 годах).



В 2007 году он получил награду "Герой Украины".



Также Иван Вакарчук – отец лидера группы "Океан Эльзы" и политика Святослава Вакарчука.