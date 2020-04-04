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      Не стало моего ближайшего друга, – Святослав Вакарчук о смерти отца

      - Читати новину українською
      Святослав Вакарчук с отцом / "РБК-Украина"

      На 73 году жизни умер Иван Вакарчук. Выдающегося ученого, многолетнего ректора Львовского национального университета имени Ивана Франко и экс-министра образования не стало 4 апреля. На печальную весть уже отреагировал его сын, известный музыкант и политик Святослав Вакарчук.

      Он написал о смерти отца на своей странице в фейсбук. В своей заметке Святослав Вакарчук назвал папу ближайшим другом, настоящим патриотом, учителем и выдающимся ученым.

      Важно Умер Иван Вакарчук – ученый, экс-министр образования, отец певца

      Сегодня не стало моего ближайшего друга... Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше чем кто-либо на этой земле. Не стало любящего мужа и отца, и дедушки... Человека, который создал крепкую и любящую семью. Не стало настоящего патриота...
      – написал Святослав Вакарчук.

      Он добавил, что его отец был влюбленным в науку и был верен ей до последнего вздоха. Вакарчук-младший отметил, что его папа был настоящим учителем, ведь сумел научить и воспитать тысячи других людей.

      "Спасибо тебе, папа... люблю тебя, и всегда буду любить..."– написал Святослав Вакарчук.

      Что известно об Иване Вакарчуке?
      Это известный украинский физик, политик и общественный деятель. Был доктором физико-математических наук, заслуженным деятелем науки и техники Украины. Много лет занимал должность ректора Львовского национального университета имени Ивана Франко (с 1990 по 2007 годы и в 2010 – 2013 годах).

      В 2007 году он получил награду "Герой Украины".

      Также Иван Вакарчук – отец лидера группы "Океан Эльзы" и политика Святослава Вакарчука.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Львова Святослав Вакарчук - новости Потери Новости политики
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