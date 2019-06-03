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      "Не стало нашего солнышка": мать подстреленного полицейскими мальчика подтвердила его смерть

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      5-летний мальчик умер в больнице
      5-летний мальчик умер в больнице / Фото из открытых источников

      5-летний мальчик, которого в Переяслав-Хмельницком ранили из огнестрельного оружия пьяные патрульные полицейские, умер в киевской больнице 3 июня. Об этом 24 каналу сообщили в больнице в Киеве, где ребенка пытались спасти медики. К сожалению, тщетно. Мать мальчика подтвердила эту страшную информацию.

      Состояние малыша было крайне тяжелое. У ребенка – пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи в Переяславе-Хмельницком провели сложную операцию, но, к сожалению, вытащить пулю так и не смогли.

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      Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Всю необходимую помощь малыш получал, однако спасти его так и не удалось.

      Огромное всем спасибо за веру, поддержку и помощь. Не стало нашего солнышка,
      – написала мать мальчика на своей странице в Facebook.

      Трагедия произошла 31 мая. В Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали, суд готовится избрать меру пресечения.

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Полиция Жертвы Новости Киева Полицейские убили 5-летнего мальчика
      Источник: 24 канал
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