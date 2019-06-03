"Не стало нашего солнышка": мать подстреленного полицейскими мальчика подтвердила его смерть

5-летний мальчик, которого в Переяслав-Хмельницком ранили из огнестрельного оружия пьяные патрульные полицейские, умер в киевской больнице 3 июня. Об этом 24 каналу сообщили в больнице в Киеве, где ребенка пытались спасти медики. К сожалению, тщетно. Мать мальчика подтвердила эту страшную информацию.

Состояние малыша было крайне тяжелое. У ребенка – пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Врачи в Переяславе-Хмельницком провели сложную операцию, но, к сожалению, вытащить пулю так и не смогли.

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Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Всю необходимую помощь малыш получал, однако спасти его так и не удалось.

Огромное всем спасибо за веру, поддержку и помощь. Не стало нашего солнышка,

– написала мать мальчика на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла 31 мая. В Переяславе-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали, суд готовится избрать меру пресечения.