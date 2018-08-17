Не ставьте крест на этих отношениях, – в СМИ узнали новые детали разрыва Кличко и Панеттьери

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери огорчили миллионов поклонников информацией о разрыве отношений. Однако, как узнали западные СМИ, это решение может быть временным.

Недавно сеть взорвалась новостью: после 8 лет отношений Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили расстаться. 3-летняя дочь Кайя Евдокия не стала тем фактором, повлиявшим на решение звездной пары. Но инсайдер издания People убежден, что в СМИ несколько преувеличили информацию, поэтому пара вскоре может вновь возобновить отношения.

Читайте также: История любви Владимира Кличко и Хайден Панеттьери

Не думаю, что Владимира стоит вычеркивать только потому, что их не видят вместе. Они уважают друг друга, и они интересны друг другу. Не ставьте крест на этих отношениях,

– отметил инсайдер.

Стоит отметить, что действительно за время отношений Владимира Кличко и Хайден Панеттьери было несколько раз объявлено о разрыве. Однако после большого резонанса в СМИ знаменитости вновь были вместе.

Допис, поширений BUNTE (@bunte_magazin) 16 Сер 2018 р. о 8:57 PDT

Напомним, что после отдыха Владимир Кличко и Хайден Панеттьери решили отменить помолвку. Актриса долго не переживала и сходила на свидание с другим мужчиной. Как выяснили СМИ, пьяную Пенетьери в компании ее нового парня Брайана Хикерсона видели в Лос-Анджелесе. Впоследствии стало известно, что звезда выставила на продажу дом в Нэшвилле, где она жила с Владимиром Кличко.