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Не стоит бояться сквозняков, – Супрун расставила все точки над "и"

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Не стоит бояться сквозняков, – Супрун расставила все точки над
Не стоит бояться сквозняков, – Супрун расставила все точки над "и" / Фото из соцсетей

С приходом тепла между пассажирами транспорта чуть ли не каждый день разворачиваются ссоры о доступе свежего воздуха: те, кому хочется вдохнуть весеннего воздуха, чаще открывают окна, а те, кто боится простудиться, хотят закрыть окна, потому что может быть сквозняк. И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун опровергла мнение, что сквозняк – это плохо.

"Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще всего болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Поэтому сквозняк не грозит здоровому человеку", – рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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Медик рассказала, если сквозняка постоянно избегать, сидеть в закрытом помещении и закутываться в одежду – человек наоборот делает себя более уязвимым – хуже воспринимаете перепады температуры воздуха и можете быстрее подхватить простуду.

Чтобы чувствовать себя в тонусе и быть более здоровым – нужно чаще дышать свежим воздухом. Для этого любое помещение необходимо время от времени проветривать. И если вы во время этого ненадолго попадете под сквозняк – ничего страшного не произойдет,
– рассказала Супрун.

"Другое дело – длительное переохлаждение или сильный поток воздуха, направленный, например, в область шеи или лица. Тогда и за 10 минут можно заболеть. Ведь это грозит воспалением мышц, нервов и может активизировать возбудителей болезней, которые есть в организме", – уточнила медик.

Она советует обеспечить в помещении постоянную рециркуляцию воздуха и не навредить комфорту друг друга.

Поэтому если вам неприятно сидеть у открытого окна – не заставляйте себя и пересядьте туда, где не дует. А по возможности, лучше выйдите на некоторое время на улицу, пока помещение проветривается,
– подытожила Ульяна Супрун.

И добавила, "если же вы любите свежий воздух в комнате – проветривайте на здоровье и ничего не бойтесь. Однако и не злоупотребляйте. Уважайте комфорт друг друга и наслаждайтесь весной".

Теги: Новости Украины Здоровье Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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