Не стоит недооценивать Путина, – западные СМИ о цели Кремля на выборах в Украине

Выборы все ближе – и Россия постарается приложить максимум усилий, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Украине. Инструменты Кремль не будет выбирать – воспользуется всеми возможностями и будет пытаться вмешаться в каждую сферу общественной жизни.

Москва метит на шаткое состояние украинской экономики, коррупцию, кибератаки и общественное недовольство, пишет Politico.

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По данным издания, цель Кремля – привести к власти менее антироссийское правительство. Россия хочет создать в Украине лучшие условия для влияния Путина, а для этого нужно дестабилизировать ситуацию в стране.

За пять лет войны Украине удалось отдалиться от России на большое расстояние – получить широкую поддержку на Западе для введения серьезных экономических санкций против России. Существенно уменьшилось культурное влияние России, появился запрет на российские телеканалы и соцсети.

Зато использование украинского языка в СМИ и школах удалось увеличить. Новосозданная Православная Церковь Украины нанесла ощутимый удар по историческим претензиям Москвы в Киеве, это будет стоить российской церкви миллионов долларов в церковной собственности. Кроме того, создание ПЦУ в значительной степени подрывает влияние Путина на Украину.

Путин ожидал, что Украина истощится под влиянием агрессии со стороны России. В СБУ говорят, что с начала избирательного сезона Россия потратила сотни миллионов долларов для влияния на выборы в Украине. Кремль пытается обострить политический и способствовать межэтническим и межконфессиональным конфликтам.

Отдельное внимание Россия уделила кибератакам против украинских чиновников и Центрального избирательного совета страны, а еще – своей кампании дезинформации в соцсетях.

Издание отмечает, что не стоит недооценивать стремление Путина восстановить влияние на украинское общество. Масштабы российского вмешательства в украинскую политику могут лишь показаться маловероятными.