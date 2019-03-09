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      Не стоит недооценивать Путина, – западные СМИ о цели Кремля на выборах в Украине

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      Западные СМИ назвали цель Кремля на выборах в Украине
      Западные СМИ назвали цель Кремля на выборах в Украине / Фото из открытых источников

      Выборы все ближе – и Россия постарается приложить максимум усилий, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Украине. Инструменты Кремль не будет выбирать – воспользуется всеми возможностями и будет пытаться вмешаться в каждую сферу общественной жизни.

      Москва метит на шаткое состояние украинской экономики, коррупцию, кибератаки и общественное недовольство, пишет Politico.

      Читайте также: Выборы президента: что нужно знать украинцам?

      По данным издания, цель Кремля – привести к власти менее антироссийское правительство. Россия хочет создать в Украине лучшие условия для влияния Путина, а для этого нужно дестабилизировать ситуацию в стране.

      За пять лет войны Украине удалось отдалиться от России на большое расстояние – получить широкую поддержку на Западе для введения серьезных экономических санкций против России. Существенно уменьшилось культурное влияние России, появился запрет на российские телеканалы и соцсети.

      Зато использование украинского языка в СМИ и школах удалось увеличить. Новосозданная Православная Церковь Украины нанесла ощутимый удар по историческим претензиям Москвы в Киеве, это будет стоить российской церкви миллионов долларов в церковной собственности. Кроме того, создание ПЦУ в значительной степени подрывает влияние Путина на Украину.

      Путин ожидал, что Украина истощится под влиянием агрессии со стороны России. В СБУ говорят, что с начала избирательного сезона Россия потратила сотни миллионов долларов для влияния на выборы в Украине. Кремль пытается обострить политический и способствовать межэтническим и межконфессиональным конфликтам.

      Отдельное внимание Россия уделила кибератакам против украинских чиновников и Центрального избирательного совета страны, а еще – своей кампании дезинформации в соцсетях.

      Издание отмечает, что не стоит недооценивать стремление Путина восстановить влияние на украинское общество. Масштабы российского вмешательства в украинскую политику могут лишь показаться маловероятными.

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      Теги: Новости Украины Новости России Владимир Путин Украина – Россия Выборы Президента 2019 Российская пропаганда Новости политики
      Источник: 24 Канал
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