20:51
1 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, сегодня
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, сегодня
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Рекрут.UA. Десант
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      "Не стрелять из оружия, а владеть им", тактическая медицина, универсальность: как обучают десант

      Рекрут.UA. Десант 27 Читати новину українською

      Авдеевка освобождена украинскими вооруженными силами еще в июле 2014 года. Однако бои за промышленную зону города идут до сих пор, и здесь – одно из самых горячих мест на карте российско-украинской войны.

      Андрей Слобоженюк – ветеран Десантно-штурмовых войск, и сейчас сполна наслаждается гражданской жизнью. А летом 2016 именно он с собратьями держал эти опасные позиции. Здесь и познакомился с Алексеем.

      Читайте также: Техника войны. ВСУ получили боевую машину "Тритон". Почему затонула аргентинская субмарина

      Судьба уберегла их в Донецком аэропорту, Водяном, Опытном и в других адских точках. Но в один привычный для закаленных боями десантников день Андрей едва не погиб от пули снайпера.

      Почти все растерялись, а вот Алексей первым оказал мне помощь. Кстати, профессионально,
      – рассказал Андрей.

      Фронтовая дружба – особенно ценная. Здесь, на передовой, люди в прямом смысле прикипают душой друг к другу.


      Однажды Андрей чуть не погиб от пули снайпера, если бы не помощь Алексея

      После лечения Андрей продолжил служить в снайперской школе учебного центра ДШВ. В целом боевой опыт здесь имеют более 80% инструкторов. И именно эти люди будут "лепить" из Алексея настоящего десантника.

      Есть три первоочередные вещи, которым должен научиться военнослужащий. Первое: не стрелять из оружия, а владеть оружием, которое ему поручено. Второе, а, возможно, даже первое – оказывать медицинскую помощь. И третье – владеть оружием, порученным ребятам, которые рядом. Чтобы если будет ранен пулеметчик или кто-то другой – они могли заменить,
      – подчеркнул начальник 199-го учебного центра ДШВ Сергей Гурин.

      До начала российской агрессии про тактическую медицину в армии никто даже и не слышал.


      Не стрелять из оружия, а владеть оружием, которое поручено, – Сергей Гурин

      Война открыла глаза. 80% человеческих потерь – из-за промедления и неправильной первой помощи. Поэтому медицина – первое, чему учат новобранцев.

      Военная медицина отличается от гражданской тем, что она более жесткая условиями. Например, и в гражданской медицине, и в военной есть эвакуация. Впрочем, в военной медицине, к сожалению, когда эвакуация затягивается, мы теряем "золотые" часы и "платиновые" минуты,
      – пояснил начальник медицинской службы центра Сергей Архангельский.

      Вместе с "золотыми часами" раненый теряет шанс выжить.


      Медицина – первое, чему учат новобранцев, – начальник медслужбы Сергей Архангельский

      Однако не стоит забывать и о том, что оказание медицинской помощи отходит на второй план, ввиду основной задачи – выполнить поставленную боевую задачу. Выполнить задание несмотря на все – чуть ли не главная особенность ДШВ. Это маневренные, хорошо подготовленные и высоко мотивированные части Вооруженных Сил Украины. Что доказывали неоднократно. Например, 5 июля 2014 года украинские силы освободили Славянск, который террористы считали неприступной крепостью.

      Чем отличается обычный учебный день в Центре от учебного дня рекрута, сколько килограммов амуниции выдают и сколько минут тратят на сборы украинские военные, и вообще как протекают будни десантника – смотрите в программе.

      Теги: Война на Донбассе Рекрут.UA. Десант Вооруженные Силы Украины Оружие
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
      сегодня , 20:04 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
      7994
      Воєнний стан і вибори-2019 в Україні: що задумав Порошенко
      сегодня , 20:00 Воєнний стан і вибори-2019 в Україні: що задумав Порошенко
      Дмитро Гнап 428
      До річниці Революції Гідності: про наслідки перевірок суддів Майдану і хто заважає їх покаранню
      сегодня , 19:00 До річниці Революції Гідності: про наслідки перевірок суддів Майдану і хто заважає їх покаранню
      Роман Маселко 43
      Недитячі пристрасті, або Як "чорні реєстратори" керують Одеським медуніверситетом
      сегодня , 18:00 Недитячі пристрасті, або Як "чорні реєстратори" керують Одеським медуніверситетом
      Тетяна Мартинюк 95
      Евро-2020: особенности жеребьевки, квалификации и проведения турнира
      сегодня , 17:00 Евро-2020: особенности жеребьевки, квалификации и проведения турнира
      Ігор Саджениця 150
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук