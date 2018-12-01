"Не стрелять из оружия, а владеть им", тактическая медицина, универсальность: как обучают десант

Авдеевка освобождена украинскими вооруженными силами еще в июле 2014 года. Однако бои за промышленную зону города идут до сих пор, и здесь – одно из самых горячих мест на карте российско-украинской войны.

Андрей Слобоженюк – ветеран Десантно-штурмовых войск, и сейчас сполна наслаждается гражданской жизнью. А летом 2016 именно он с собратьями держал эти опасные позиции. Здесь и познакомился с Алексеем.

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Судьба уберегла их в Донецком аэропорту, Водяном, Опытном и в других адских точках. Но в один привычный для закаленных боями десантников день Андрей едва не погиб от пули снайпера.

Почти все растерялись, а вот Алексей первым оказал мне помощь. Кстати, профессионально,

– рассказал Андрей.

Фронтовая дружба – особенно ценная. Здесь, на передовой, люди в прямом смысле прикипают душой друг к другу.



Однажды Андрей чуть не погиб от пули снайпера, если бы не помощь Алексея

После лечения Андрей продолжил служить в снайперской школе учебного центра ДШВ. В целом боевой опыт здесь имеют более 80% инструкторов. И именно эти люди будут "лепить" из Алексея настоящего десантника.

Есть три первоочередные вещи, которым должен научиться военнослужащий. Первое: не стрелять из оружия, а владеть оружием, которое ему поручено. Второе, а, возможно, даже первое – оказывать медицинскую помощь. И третье – владеть оружием, порученным ребятам, которые рядом. Чтобы если будет ранен пулеметчик или кто-то другой – они могли заменить,

– подчеркнул начальник 199-го учебного центра ДШВ Сергей Гурин.

До начала российской агрессии про тактическую медицину в армии никто даже и не слышал.



Не стрелять из оружия, а владеть оружием, которое поручено, – Сергей Гурин

Война открыла глаза. 80% человеческих потерь – из-за промедления и неправильной первой помощи. Поэтому медицина – первое, чему учат новобранцев.

Военная медицина отличается от гражданской тем, что она более жесткая условиями. Например, и в гражданской медицине, и в военной есть эвакуация. Впрочем, в военной медицине, к сожалению, когда эвакуация затягивается, мы теряем "золотые" часы и "платиновые" минуты,

– пояснил начальник медицинской службы центра Сергей Архангельский.

Вместе с "золотыми часами" раненый теряет шанс выжить.



Медицина – первое, чему учат новобранцев, – начальник медслужбы Сергей Архангельский

Однако не стоит забывать и о том, что оказание медицинской помощи отходит на второй план, ввиду основной задачи – выполнить поставленную боевую задачу. Выполнить задание несмотря на все – чуть ли не главная особенность ДШВ. Это маневренные, хорошо подготовленные и высоко мотивированные части Вооруженных Сил Украины. Что доказывали неоднократно. Например, 5 июля 2014 года украинские силы освободили Славянск, который террористы считали неприступной крепостью.

Чем отличается обычный учебный день в Центре от учебного дня рекрута, сколько килограммов амуниции выдают и сколько минут тратят на сборы украинские военные, и вообще как протекают будни десантника – смотрите в программе.