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Не так все просто із "євробляхами" та податками

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Машина на єврономерах
Машина на єврономерах / УНІАН

Хибна логіка казати, що євробляхери недоплатили за минулий рік мільйони-мільярдів податків.

Автори цих тез думають як чиновники податкової...

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Тобто скільки б грошей отримав "святий бюджет", якби всі бляхери купили машини "по нормальному".

Але прикол в тому, що бляхери не купували би машини "по нормальному", бо їх зупиняла ціна з імпортнозахисним митом.

Тобто без блях бюджет все одно НЕ ОТРИМАВ би цих податків.

В той же час, поява в них машин збільшила витрати на бензин, а отже дала акцизи.

Тому порахувати реальний вплив на бюджет складніше, ніж просто помножити кількість блях на суму мит.

 

Автор: facebook Олександра Равчева

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Автор: Блог Соцсети
Теги: Публикации Новости Украины Деньги Новости политики Налоги Иностранные номера
Источник: 24 Канал
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