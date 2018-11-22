Не тендерами едиными: дочь главы Киевобладминистрации Терещук контролирует рынок с наливайками

Оксана Сорочинская, дочь нового председателя Киевской облгосадминистрации Александра Терещука, которая является совладелицей компании "Новейшее оборудование", что в последнее время регулярно выигрывает тендеры госучреждений, также контролирует продовольственный рынок в Киеве.

Об этом говорится в расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" от Bihus.info.

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По информации, указанной в Госреестре, с недавних пор Оксана Сорочинская является совладелицей компании "Авеста Трейдинг".

В ноябре 2017 года компания получила от Киевсовета в аренду участок на Светлицкого, 31 в Подольском районе Киева. Целевое назначение участка – "для эксплуатации и обслуживания торгово-общественных зданий".

Однако сегодня на этом месте – полустихийно продуктовый рынок.



Полустихийный рынок



Участком владеет Оксана Сорочинская

"Заправляет" рынком своеобразная металлическая конструкция, где из-под полы порционно продают крепкий алкоголь.



Наливайка на рынке

Напомним, в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщалось, что Оксана Сорочинская является совладелицей фирмы "Новейшее оборудование", которая в течение трех лет выиграла тендеров на почти 140 миллионов гривен.

В 2015 году стартовал бизнес. Произошло в то время, когда отец Сорочинской, Александр Терещук, руководил киевским правоохранителями и должен был быть уволен в соответствии с люстрационным законодательством. Однако Президент Петр Порошенко лично спас от люстрации Терещука, отменив его увольнение якобы из соображений обороноспособности страны.

Впоследствии Александр Терещук занял кресло заместителя председателя Одесской ОГА. С того момента фирма его дочери начала выигрывать тендеры в Одесской области. В частности, компания получила крупные заказы на создание систем видеонаблюдения от порта "Южный", а также Измаильского и Ильичевского морских портов. Только с "Южным" фирма натендерила почти 70 миллионов гривен.

Проверка журналистов показала, что отдельные позиции товаров "Новейшее оборудование" продавало портам с существенной переплатой.

Смотрите видео полного расследования "Наших денег" об Александре Терещук