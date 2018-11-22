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      Не тендерами едиными: дочь главы Киевобладминистрации Терещук контролирует рынок с наливайками

      38 Читати новину українською
      Наши деньги
      Наши деньги / bihus.info

      Оксана Сорочинская, дочь нового председателя Киевской облгосадминистрации Александра Терещука, которая является совладелицей компании "Новейшее оборудование", что в последнее время регулярно выигрывает тендеры госучреждений, также контролирует продовольственный рынок в Киеве.

      Об этом говорится в расследование программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" от Bihus.info.

      Читайте также: Как со скандальным повышением Терещук повысился и бизнес его дочери: расследование

      По информации, указанной в Госреестре, с недавних пор Оксана Сорочинская является совладелицей компании "Авеста Трейдинг".

      В ноябре 2017 года компания получила от Киевсовета в аренду участок на Светлицкого, 31 в Подольском районе Киева. Целевое назначение участка – "для эксплуатации и обслуживания торгово-общественных зданий".

      Однако сегодня на этом месте – полустихийно продуктовый рынок.

      сорочинська стихійни ринок розслідування
      Полустихийный рынок

      стихійни ринок
      Участком владеет Оксана Сорочинская

      "Заправляет" рынком своеобразная металлическая конструкция, где из-под полы порционно продают крепкий алкоголь.

      розслідування сорочинська
      Наливайка на рынке

      Напомним, в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" сообщалось, что Оксана Сорочинская является совладелицей фирмы "Новейшее оборудование", которая в течение трех лет выиграла тендеров на почти 140 миллионов гривен.

      В 2015 году стартовал бизнес. Произошло в то время, когда отец Сорочинской, Александр Терещук, руководил киевским правоохранителями и должен был быть уволен в соответствии с люстрационным законодательством. Однако Президент Петр Порошенко лично спас от люстрации Терещука, отменив его увольнение якобы из соображений обороноспособности страны.

      Впоследствии Александр Терещук занял кресло заместителя председателя Одесской ОГА. С того момента фирма его дочери начала выигрывать тендеры в Одесской области. В частности, компания получила крупные заказы на создание систем видеонаблюдения от порта "Южный", а также Измаильского и Ильичевского морских портов. Только с "Южным" фирма натендерила почти 70 миллионов гривен.

      Проверка журналистов показала, что отдельные позиции товаров "Новейшее оборудование" продавало портам с существенной переплатой.

      Смотрите видео полного расследования "Наших денег" об Александре Терещук

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Алкоголь Деньги Расследования
      Источник: 24 Канал
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