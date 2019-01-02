Не только агрессия и оккупация: политолог назвал еще одну цель Путина в мире

Россия хочет не только захватывать новые территории и проявлять свою агрессию в мире, но и стремится полностью разрушить международное право и основные системы ценностей общества.

Об этом заявил президент Центра исследования политических решений во Франции Николя Тензер в интервью "Апострофу".

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По его словам, мир очень вяло реагирует на агрессивные действия Кремля.

Думаю, основная причина заключается в том, что до сих пор не было четкого и сильного ответа на агрессивное поведение России на внешней арене. Она началась с Чеченской войны. Никто из западных лидеров тогда не уделял внимания войне в Чечне. По моему мнению, это свидетельствовало, что следует ожидать чего-то подобного в других частях мира,

– отметил политолог.

Он вспомнил, что мир не ответил на войну России против Грузии, на применение химического оружия в сирийской Гуте, и введение Вооруженных сил РФ в Сирию.

"И, конечно, в случае с войной на Донбассе и захватом Крыма в 2014 году. Думаю, есть много событий, которые демонстрируют нежелание Запада дать сильный ответ. Но сейчас ситуация даже хуже из-за Трампа, которого совсем не беспокоят угрозы остальному миру. А это может вызвать желание России двигаться даже дальше", – добавил Тензер.

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По его словам, то, что Запад осуждает действия России, но не отвеачет на них, демонстрирует, что Россия не имеет никаких причин воздерживаться от того, чтобы стать еще более агрессивной.

Есть непонимание целей России. Она хочет только захватить территории, она не имеет традиционных геополитических интересов. Режим Путина стремится полностью разрушить международные роли, международное право, включая гуманитарное, и все системы ценностей вроде прав человека, мирного разрешения конфликтов. Думаю, Россия устроила своеобразную идеологическую войну, которая не ограничивается желанием захватить территории и заморозить конфликты,

– подчеркнул французский эксперт.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Россия готовит провокацию в виде диверсионно-террористического акта на Донбассе с использованием химически опасных ядовитых веществ, чтобы впоследствии обвинить в этом украинские силы. Пострадать могут мирные жители.