Не только бизнес-партнер, но и друг: что связывает Порошенко и Гладковского

Журналисты программы "Наши деньги" обнародовали расследование, в котором сын заместителя секретаря СНБО разворовывал украинскую армию. Вместе с партнерами парень продавал российские запчасти, да еще и по завышенным ценам. Однако в этой коррупционной сделке замешаны не только мелкие исполнители, но и высшие звенья украинского политикума.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что отрубит руки тем, кто ворует в армии. Но эти слова так и остались обещаниями. Прежде всего, потому, что руки президентских друзей нетронуты.

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Что известно о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

Журналисты программы "Наши деньги" заявили о многолетней схеме отмывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. К которой якобы причастен 22-летний сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который и является партнером президента Петра Порошенко.

Журналисты узнали, что Гладковський-младший вместе с приятелем – бывшим работником "Укроборнопрома" Виталием Жуковым – продавали "Укроборонпрому" некачественные запчасти и технику из России. Все это осуществлялось контрабандой через фирмы-прокладки. Кроме того, что детали были некачественные, они продавали их по завышенным ценам.



Переписка участников схемы

Участники коррупционных сделок

• Олег Гладковський – замсекретаря СНБО и друг Президента, не официально – "смотрящий" за оборонкой.

• Игорь Гладковський – сын с опцией "звонок отцу".

• Виталий Жуков – друг Игоря, жулик среднего звена, оформляет документы, вносит откаты.

• Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

• Павел Букин – действующий директор государственного концерна Укроборонпром, слушается "отца", умеет угодить "сыну".

• Евгений Шевченко – по понедельникам "спецагент НАБУ", по вторникам инвестор "оборонного схематоза".

• Петр Порошенко – друг Гладковского-отца, по совместительству – Президент Украины.

Руководство оборонных предприятий закупало сомнительного качества детали, ведь боялось гнева Олега Гладковского. Поэтому и брали то, что предлагала молодежь со связями.

Кроме контрабанды сын Олега Гладковского Игорь перепродавал оборонным заводам детали, которые им же и принадлежали, но должны были быть просто утилизированы. На коррупционных схемах удалось заработать не менее 250 миллионов гривен.

Какие отношения у Петра Порошенко и Олега Гладковского

Журналист Иван Верестюк отметил, что Олег Гладковський – это человек Петра Порошенко, который является "смотрящим" над оборонным сектором. Однако Гладковський не просто бизнес-партнер Порошенко, он друг президента с 90-х годов.



Гладковський вместе с Порошенко и Кононенко основывал "Укрпроминвест"

Отдыхают друзья тоже вместе. Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" обнародовали фото вилл Гладковского, Порошенко и Кононенко в элитном районе Испании.



Виллы Порошенко и Гладковского в Испании

Почему происходит коррупция в оборонном секторе

Прикрываясь грифом секретности, руководители "Укроборонпрома" скрывают множество информации о закупках в оборонной сфере. Власти уверяют, что военные сметы засекречивают везде в мире. В том числе и в США, однако об американской прозрачности в документах Украины можем только мечтать.

Вообще существует книга, в которой очень подробно написано, на что пойдут государственные деньги в сфере обороны. Но есть определенный момент, после которого детализация заканчивается. Действительно есть некоторые секретные статьи, но даже в открытых документах мы можем увидеть очень много,

– сказал основатель волонтерского фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Сейчас Гладковський-старший открестился от обвинений в циничном обогащении его семьи на войне. И на время расследования попросил временно остановить свои полномочия.