Не только добропорядочная судья: как член Верховного суда пропагандирует здоровый образ жизни

Существует стереотип, что все служители Фемиды недобропорядочные и закрыты от людей. К сожалению, недобропорядочные судьи бросают тень на репутацию всех своих коллег. Поэтому часто судьи, которые выполняют свою работу добросовестно и добропорядочно, вынуждены слышать безосновательные обвинения в свою сторону.

Об этом в своем видеоблоге "Честь і НЕчесть" рассказала Ирина Шиба – эксперт по судебной реформе, восстановительному правосудию и правосудию для детей в Фонде DEJURE.

Читайте также: Дело о лженауке: украинские судьи признали экс-декана КНУ псевдонауковцем

По ее словам, Кибенко – пожалуй, первая украинская судья, которая пробежала Бостонский Марафон – один из престижнейших в мире. Судья собственным примером пропагандирует активный и здоровый образ жизни. Своим участием Кибенко помогала сбору средств для онкобольных детей в рамках проекта "Таблеточки".

Судья Кибенко пропагандирует здоровый образ жизни

Автор блога подчеркнула: то, что судья занимается спортом и пишет об этом в фейсбуке, отнюдь не означает, что она поверхностно изучает дела, которые рассматривает.

"И здесь мы хотим привести примеры некоторых отдельных мыслей Елены Кибенко. Но сначала напомним вам историю другого судьи, лауреата нашей антипремии Владимира Бабенко. Как Председатель Апелляционного суда Черкасской области Бабенко угрожал своему коллеге Сергею Бондаренко. Последний принял решение не в интересах лиц, которые "звонили" председателю суда, "не проявил креативность" – и не выселил женщину из общежития без законных оснований", – напомнила Шиба.



Владимир Бабенко

По словам автора блога, еще в 2017 году Высшая квалифкомиссия судей рекомендовала уволить Бабенко. Судья обжаловал это решение в суде, которое в итоге было отменено Большой Палатой Верховного Суда, вследствие чего Бабенко избежал наказания. Тогда Елена Кибенко не согласилась с решением большинства и присоединилась к отдельному мнению нескольких судей, которые считали, что Бабенко заслуживает увольнения.

Судья Кибенко также не согласилась с другим сомнительным решением Большой Палаты Верховного суда – об отказе в доступе к публичной информации. Большая Палата тогда рассматривала спор о доступе к решению ВККС, о проведении собеседования с Верой Смокович в закрытом режиме. Вера Смокович – сестра председателя Кассационного административного суда в составе Верховного Суда,

– отметила Ирина Шиба.

Она добавила, что тогда активисты требовали предоставить решение, из которого можно было понять причину закрытия собеседования.

"Тогда Большая Палата поддержала очевидно незаконный отказ Комиссии предоставить такое решение зафиксировано в протоколе ВККС. Будто Комиссия пыталась таким образом защитить частную информацию о судье. Однако Елена Кибенко обратила внимание, что решение, которое активисты просили предоставить такую информацию содержать не могло", – сказала автор блога.

Читайте также: Почему малоизвестный судья запретил замглаве Нацбанка выполнять обязанности

Премию "Честь недели" получает судья Большой Палаты Верховного Суда Елена Кибенко за открытость и готовность отстаивать собственную позицию.

Елена Кибенко получает "Честь недели"

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

Видео полного видеоблога Ирины Шибы "Честь и НЕчесть" за 18 октября 2019

Полный выпуск программы "Честь и НЕчесть" – читайте здесь.