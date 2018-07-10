Не только Hyperloop: еще одно детище Илона Маска может появиться в Украине

Жители Тернополя обратились к одному из крупнейших изобретателей современности Илону Маску с просьбой отдать ему здание местной текстильной фабрики "Текстерно" или выделить земельный участок для строительства завода по производству литий-ионных аккумуляторов Gigafactory.

Соответствующая петиция авторства Романа Кульчицкого появилась в Единой электронной системе для подачи местных петиций и уже собрала 312 подписей из 300 необходимых. Теперь ее власти Тернополя должны рассмотреть в течение 30 дней.

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По мнению автора документа, строительство Gigafactory в Тернополе сразу может решить несколько проблем в городе – в частности, это создаст новые рабочие места, сделает регион экономически и туристически привлекательным, бюджет города получит большие доходы, популярность города и Украины в мире вырастет в разы, а также будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры: дороги, железная дорога, аэропорт.

О строительстве Gigafactory 2 в Европе Илон Маск заявил еще в конце 2016 года. С тех пор он несколько раз обращался к этой теме и, по последним его заявлениям, сейчас уже планируется не менее пяти таких заводов. Правда, где именно и сроки строительства Маск пока не обнародовал.

Скорее всего, Gigafactory 2 появится в Германии, поскольку в ноябре 2016 года, объявляя о приобретении немецкого производителя промышленных роботов Grohmann Engineering, в Tesla говорили о намерении инвестировать значительные средства в эту страну.

Пока же единственный Gigafactory функционирует в Неваде (США) и является совместным предприятием с Panasonic. Он начал выпуск аккумуляторов (для дома и электромобилей) в начале 2017 года, но выход предприятия на полную мощность планируется осуществить до 2020 года.

К слову, на сайте "Текстерно" отмечается, что фабрика – единственный в Украине производитель хлопчатобумажных тканей с полным технологическим циклом переработки хлопко-волокна. Производственный комплекс предприятия занимает площадь в 220 тысяч квадратных метров и состоит из трех фабрик: прядильной, ткацкой и отделочной.

Напомним, 22 февраля глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что украинские компании будут разрабатывать собственную скоростную железную дорогу по технологии Hyperloop, которую разработал Илон Маск.

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