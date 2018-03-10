Не только мама и жена: как харьковская гонщица покорила своим мастерством "мужской спорт"

Заботливая мама, любящая жена и умелая гонщица. Харьковчанка Елена Кошеленко на собственном примере доказала, что женщинам все под силу. За три года участия в соревнованиях было всякое – и в болотах застревала, и под воду ныряла, а также "кувыркалась" в авто. И все это лишь сильнее поощряло женщину преодолевать все более сложные и более сложные трассы, не раз оставляя далеко позади себя мужчин.

В спорт Елена пришла три года назад. Первое соревнование – и сразу победа.

"Было страшно, но когда я села за руль, уже все – страха нет. Вот еду вперед, ничего не вижу, никаких препятствий. Мне хотелось взять эту точку, проехать этот спецучасток. Меня адреналин переполнял. У меня эта жажда была. Мне хотелось победить", – рассказала джипер.

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Важным для женщины было влиться в мужской коллектив, чтобы сразу воспринимали как полноправного члена команды. Елена в прямом смысле завоевала себе место под солнцем гоночного мира. Сегодня опытные водители с десятилетним стажем называют ее настоящей героиней этого спорта.

Залогом успеха джипер считает поддержку родных и, конечно, уверенность в своей машине. Поэтому постоянно заботится о совершенствовании своей строптивой напарницы.

За плечами Елены – десятки непростых соревнований и побед. Но на достигнутом не останавливается, постоянно работает над собой.

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