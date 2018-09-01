Не только Меган Маркл: кто из представительниц королевской семьи надевал мини-платья

Недавно очаровательная Меган Маркл потрясла всех своим появлением на светском мероприятии в мини-платье. Однако она не единственная, кто нарушал королевские правила и светил стройными ногами в пикантном наряде.

Семья британского монарха придерживается четких правил поведения и внешнего вида. Так, общеизвестно, что представительницам королевской семьи не позволено носить слишком короткие платья, глубокие декольте или допускать другие чрезмерные обнажения в образе. Однако иногда очаровательные представительницы Кенсингтонского дворца нарушают установленные правила, демонстрируя стройную фигуру.

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Недавно Меган Маркл не соблюла дресс-код, надев мини-платье черного цвета. Произошло это во время посещения лондонского театра "Виктория Палас".



Стильный образ Меган Маркл/ Getty Images

Однако, как сообщает The Daily Mail, герцогиня Сассекская – не единственная, кто нарушал протокол. Наибольшая поклонница правил королева Елизавета II в свое время любила носить мини-платья. Так, в 1960-1970 годах Её Величество даже обращалась к дизайнеру Яну Томасу с просьбой, чтобы он специально делал её платья короче, придавая им "современный вид".



Королева Елизавета II в мини-платье/ The Daily Mail

Следовали тогдашним трендам и сестра королевы принцесса Маргарет, и дочь Анна.



Принцесса Анна/ Marie Claire

И наиболее яркой представительницей королевской семьи, которая бросила вызов правилам, была жена принца Уэльского – принцесса Диана. Еще во время замужества с сыном Елизаветы II она не скрывала своих стройных ног в длинных платьях, а после развода частенько надевала мини-платья, как доказательство эмансипации.



Принцесса Диана/ Ghanapalaver



Принцесса Уэльская Диана

Случайно обнажилась и жена принца Уильяма – Кейт Миддлтон. И хотя герцогиня Кембриджская придерживалась правил, легкое платье желтого цвета от ветра поднялось вверх, показав журналистам стройные ноги.



Кейт Миддлтон/ The Gloss