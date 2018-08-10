Не только мякоть фруктов: фитотерапевт сообщила, как получить максимум пользы от ядер

Лето – пора настоящего витаминного разнообразия. Это и абрикосы, и персики, и яблоки, и груши, и сливы. Однако полезны не только все эти фрукты, но и их косточки.

Об этом рассказала фитотерапевт, врач-натуропат Елена Свитко, передает ресурс "Сегодня".

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"Насладившись оранжевой сочной мякотью абрикосов, не выбрасывайте косточки. Разбейте их, ядрышки проварите 30 минут в воде, затем отделите от коричневой кожуры. После подсушите их в духовке и посыпьте при желании сахарной пудрой – вкусный десерт готов!" – подчеркивает специалист.

По ее словам, благодаря содержанию витамина В17 абрикосовые ядра имею мощные противоонкологическим свойства, а также помогают вылечить бронхит, коклюш и очищают организм от паразитов.

"Безопасная доза для взрослого – 50 граммов в день, для детей – 25 граммов, и эту норму следует соблюдать неукоснительно, поскольку в абрикосовых косточках содержится синильная кислота, из-за которой могут сильно пострадать не только ткани кишечника, и весь организм", – отмечает фитотерапевт.

Кроме того, как отметила она, полезны и яблочные семена.

"Крошечные зернышки внутри яблок – богатый источник йода, поэтому ваша щитовидная железа скажет вам "спасибо", если будете регулярно их разжевывать. Многие не надо: как и в абрикосовых косточках, в яблочных зернах есть синильная кислота. Достаточно 7 штучек в день. Но ешьте так, чтобы околоплодные твердые створки не глотать, так как они не разжевываются и являются трудными для переваривания, а вот сами семена следует тщательно разжевывать", – констатирует врач-натуропат.

В то же время она добавляет, что такой перекус является полезным и для сердечно-сосудистой системы, так как является богатым калием, а отвар из яблочных очисток – отличное средство при кашле.

"Ореховые перегородки – еще одно богатый источник йода. Также они имеют противомикробные, антибактериальные, противоопухолевые свойства. Конечно, их, как яблочное семя, а не пожуёшь – эти природные лекарства обычно применяются как настойка", – отмечает Елена Свитко.

По ее убеждению, чтобы вылечить мастопатию, перегородки 30 орехов следует поместить в непрозрачный посуду, долить к ним 150 миллилитров водки и настаивать 10 дней, а когда средство будет готово, стоит 15 капель такой настойки развести в воде и принимать ежедневно в течение двух месяцев

А вот при заболеваниях щитовидки советует она на 200 граммов перегородок взять 500 миллилитров водки и настаивать 2 недели, а потом принимать трижды в день по 30 капель.

К слову, кроме вышеизложенного, полезными являются также косточки винограда, калины, граната и оливковые.

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