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      Не только обведена одной границей, а действительно Единая: как отмечали 100 лет Соборной Украины

      4 Читати новину українською

      Во вторник, 22 января, по всей стране отмечали День соборности – в память о событиях 1919 года, провозглашения Акта Объединения. Во многих городах – Киеве, Тернополе, Харькове, Житомире, Днепре – люди самоорганизовались и устроили яркие акции. Украинцы в очередной раз взялись за руки, чтобы напомнить, что вместе – мы сильнее.

      Рекорд на Тернопольщине

      На границе Тернопольской и Хмельницкой областей собралось рекордное количество людей. Граница регионов проходит по реке Збруч, и сюда сошлись больше пяти тысяч человек.Тернопіль
      Акция ко Дню Соборности наиболее массовой была на границе Тернопольщины и Хмельнитчины

      Сначала участники держали отдельно желтое и синее полотна, а потом колонны объединились, образовав государственный флаг Украины.

      Читайте также: День Соборности Украины: как провозглашали Акт Объединения ровно 100 лет назад

      Сразу же зафиксировали национальный рекорд – наибольшее количество государственных флагов в одном месте: их насчитали более трех тысяч.

      Для меня это праздник, потому что я очень хочу, чтобы наша Украина стала единой. Действительно единой, а не просто обведенной одной границей,
      – отметила местная жительница Ирина Сирховец.

      Рекорд
      Более трех тысяч флагов Украины одновременно – это национальный рекорд

      Свидетелем установления рекорда был и Олег Березюк, народный депутат Украины и лидер фракции "Самопомич". Он отметил, что "сегодня нужно единство интересов". Чтобы интересы государства и его высших руководителей совпадали с интересами каждого украинца.

      Читайте также: День Соборности: как украинские земли объединились в одно государство

      "Пока государство и его высшие руководители отражают интересы шести или семи людей в Украине, которых мы называем олигархами", – подытожил Березюк.

      Единение на Каневщине и шествие в Житомире

      На Черкасщине местом единения традиционно является Каневская ГЭС. Вот и в 2019 году несколько десятков активистов объединили живой цепью оба берега Днепра.

      Черкаси
      Живая цепь на мосту соединила лево- и правобережье Днепра

      Такую традицию начали 10 лет назад, и с того времени местные ежегодно 22 января собираются на мосту через Днепр, приносят сине-желтые и красно-черные флаги, вместе поют украинский Гимн и выкрикивают патриотические лозунги "Слава Украине".

      Житомир
      В Житомире тысячи людей прошли по городу, распевая гимн Украины

      С таким же лозунгом прошли по центру города и тысячи житомирян. После возложения цветов у мемориала Небесной Сотни участники шествия вместе исполнили гимн Украины.

      Смотрите видео о Дне Соборности Украины:

      Живая цепь вышиванок в Харькове

      На Харьковщине устроили настоящую вышитую цепь: символическую акцию "Обереги Украины" провели возле памятника Тарасу Шевченко.

      Вышивка, похожая на Петриковскую роспись, – это у нас символизирует Восточную Украину, а рушник с ромашками и маками Западную,
      – объяснила организатор акции Галина Куц.

      Харків
      Символическое единение Восточной и Западной Украины с помощью вышитых рушников

      Акция прошла под призывом "Не отпускать руки с рушника", который является своеобразным оберегом и щитом от раздора – в Харькове в частности и в Украине в целом.

      Что такое Акт Объединения и День Соборности Украины? Это праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР), которое состоялось в 1919 году. Официально День Соборности отмечают с 1999 года. В этот день принято также вспоминать иное событие, которое состоялось ровно годом ранее – 22 января 1918 года: принятие IV Универсала Украинской Центральной Рады, которым провозглашалась полная независимость УНР. К слову, некоторое время, с 30 декабря 2011 года, указом на то время президента Украины Виктора Януковича День Соборности на официальном уровне был отменен, а вместо этого был установлен "День Соборности и Свободы Украины". Однако 13 ноября 2014 года указом президента Петра Порошенко праздник был восстановлен.

      Видео с самым главным, что нужно знать о Дне Соборности Украины:

       

       

      Теги: Новости Украины Новости Черкасс Новости Житомира Тернополь Новости Харькова Новости Киева История
      Источник: 24 канал
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