Не только обведена одной границей, а действительно Единая: как отмечали 100 лет Соборной Украины

Во вторник, 22 января, по всей стране отмечали День соборности – в память о событиях 1919 года, провозглашения Акта Объединения. Во многих городах – Киеве, Тернополе, Харькове, Житомире, Днепре – люди самоорганизовались и устроили яркие акции. Украинцы в очередной раз взялись за руки, чтобы напомнить, что вместе – мы сильнее.

Рекорд на Тернопольщине

На границе Тернопольской и Хмельницкой областей собралось рекордное количество людей. Граница регионов проходит по реке Збруч, и сюда сошлись больше пяти тысяч человек.

Акция ко Дню Соборности наиболее массовой была на границе Тернопольщины и Хмельнитчины

Сначала участники держали отдельно желтое и синее полотна, а потом колонны объединились, образовав государственный флаг Украины.

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Сразу же зафиксировали национальный рекорд – наибольшее количество государственных флагов в одном месте: их насчитали более трех тысяч.

Для меня это праздник, потому что я очень хочу, чтобы наша Украина стала единой. Действительно единой, а не просто обведенной одной границей,

– отметила местная жительница Ирина Сирховец.



Более трех тысяч флагов Украины одновременно – это национальный рекорд

Свидетелем установления рекорда был и Олег Березюк, народный депутат Украины и лидер фракции "Самопомич". Он отметил, что "сегодня нужно единство интересов". Чтобы интересы государства и его высших руководителей совпадали с интересами каждого украинца.

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"Пока государство и его высшие руководители отражают интересы шести или семи людей в Украине, которых мы называем олигархами", – подытожил Березюк.

Единение на Каневщине и шествие в Житомире

На Черкасщине местом единения традиционно является Каневская ГЭС. Вот и в 2019 году несколько десятков активистов объединили живой цепью оба берега Днепра.



Живая цепь на мосту соединила лево- и правобережье Днепра

Такую традицию начали 10 лет назад, и с того времени местные ежегодно 22 января собираются на мосту через Днепр, приносят сине-желтые и красно-черные флаги, вместе поют украинский Гимн и выкрикивают патриотические лозунги "Слава Украине".



В Житомире тысячи людей прошли по городу, распевая гимн Украины

С таким же лозунгом прошли по центру города и тысячи житомирян. После возложения цветов у мемориала Небесной Сотни участники шествия вместе исполнили гимн Украины.

Смотрите видео о Дне Соборности Украины:

Живая цепь вышиванок в Харькове

На Харьковщине устроили настоящую вышитую цепь: символическую акцию "Обереги Украины" провели возле памятника Тарасу Шевченко.

Вышивка, похожая на Петриковскую роспись, – это у нас символизирует Восточную Украину, а рушник с ромашками и маками – Западную,

– объяснила организатор акции Галина Куц.



Символическое единение Восточной и Западной Украины с помощью вышитых рушников

Акция прошла под призывом "Не отпускать руки с рушника", который является своеобразным оберегом и щитом от раздора – в Харькове в частности и в Украине в целом.

Что такое Акт Объединения и День Соборности Украины? Это праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Объединения Украинской Народной Республики (УНР) и Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР), которое состоялось в 1919 году. Официально День Соборности отмечают с 1999 года. В этот день принято также вспоминать иное событие, которое состоялось ровно годом ранее – 22 января 1918 года: принятие IV Универсала Украинской Центральной Рады, которым провозглашалась полная независимость УНР. К слову, некоторое время, с 30 декабря 2011 года, указом на то время президента Украины Виктора Януковича День Соборности на официальном уровне был отменен, а вместо этого был установлен "День Соборности и Свободы Украины". Однако 13 ноября 2014 года указом президента Петра Порошенко праздник был восстановлен.

Видео с самым главным, что нужно знать о Дне Соборности Украины: