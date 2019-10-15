Не только освобождение территорий: в КИУ назвали препятствия выборам на Донбассе

Возможности за короткий период организовать демократические выборы на оккупированных территориях нет. Теоретически они могли бы состояться осенью 2020 года, но гарантий нет.

Для этого нужно решить ряд вопросов, помимо освобождения оккупированных территорий, об этом сказал генеральный директор КИУ Алексей Кошель, пишет "Интерфакс-Украина".

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Он пояснил, что один из них – реестр избирателей. Он на этих территориях не обновлялся пять лет.

Мы не знаем, кто избиратели на оккупированной территории, кто из них выехал на территорию Российской Федерации. Поэтому такой сложный документ, как реестр избирателей, полноценно восстановить за несколько месяцев времени практически невозможно,

– добавил Кошель.

Гендиретор КИУ отметил, что также важен вопрос доступа к украинским средствам массовой информации. Такой должен быть обеспечен не только в день выборов, а в течение всего избирательного процесса.

"Поэтому организовать выборы на весну следующего года, как бы этого не хотелось, это мало возможно. Уже сейчас должны быть все предпосылки к тому, чтобы мог стартовать избирательный процесс", – подчеркнул он.

Выборы на Донбассе могут провести вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года. Второй вариант – внеочередные выборы в ОРДЛО пройдут весной-летом.

На вопрос, возможно ли организовать выборы на оккупированных территориях осенью 2020 года, Кошель тоже не имеет четкого ответа. По его словам, все "будет зависеть от скорости процессов по возвращению контроля над оккупированными территориями".

Теоретически мы могли бы говорить о выборах на осень следующего года,

– добавил Кошель.

Кроме того, в КИУ выступают против отдельного закона для проведения выборов на оккупированных территориях. Там отмечают, что действующее законодательство позволяет провести полноценный избирательный процесс.

Как могут состояться выборы Донбассе?

Украинская сторона 1 октября подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе – она определяет условия для проведения выборов на оккупированных территориях.