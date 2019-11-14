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      Не только прямая агрессия, – Загороднюк об угрозах в Черном и Азовском морях

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      Загороднюк рассказал об угрозах от России в Черном и Азовском морях
      Загороднюк рассказал об угрозах от России в Черном и Азовском морях / Фото с фейсбук-страницы Загороднюка

      Из-за России угрозы в морском пространстве Украины постоянно растут. В то же время РФ не ограничивается только прямой агрессией.

      Россия продолжает также препятствовать свободе судоходства и развитию морской индустрии Украины. Об этом сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время III Международной конференции по вопросам морской безопасности, а тезисы из выступления опубликовал на своей фейсбук-странице.

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      Загороднюк отметил, что без мощных военно-морских сил эти проблемы не решить.

      Военные морские угрозы для Украины на Черном и Азовском морях постоянно растут. Бесспорно, виновна в этом Россия,
      – подчеркнул он.

      Министр отметил, что Конференция в Одессе – "еще одно подтверждение постоянных планов Украины восстановить наши ВМС, которые с оккупацией Крыма потеряли значительную часть своих возможностей".

      "По "Стратегии 2035", мы защищаем прибрежные воды Украины и наши интересы в исключительной морской экономической зоне, восстанавливаем морскую инфраструктуру, воспитываем мотивированный персонал, создаем пакет социальной поддержки для того, чтобы наши ВМС полностью могли сконцентрироваться на победе и эффективной защите наших национальных интересов", – добавил он.

      17 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в связи с милитаризацией Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей. Она призывает страну-агрессора вывести свои войска с территории полуострова и осуждает наращивание российского военного присутствия в Черном и Азовском морях.

      Какие провокации устраивает Россия Украине на морях?

      • Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 Россия выдала международное предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8 тысяч квадратных километров в Черном море.
      • Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.
      • Кроме того, Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может составлять более недели.
      • К тому же, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и более. В следствии чего украинская экономика несет большие убытки.
      blog_ava
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Андрей Загороднюк Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Чорное море
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