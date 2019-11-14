Не только прямая агрессия, – Загороднюк об угрозах в Черном и Азовском морях
Из-за России угрозы в морском пространстве Украины постоянно растут. В то же время РФ не ограничивается только прямой агрессией.
Россия продолжает также препятствовать свободе судоходства и развитию морской индустрии Украины. Об этом сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время III Международной конференции по вопросам морской безопасности, а тезисы из выступления опубликовал на своей фейсбук-странице.
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Загороднюк отметил, что без мощных военно-морских сил эти проблемы не решить.
Военные морские угрозы для Украины на Черном и Азовском морях постоянно растут. Бесспорно, виновна в этом Россия,
– подчеркнул он.
Министр отметил, что Конференция в Одессе – "еще одно подтверждение постоянных планов Украины восстановить наши ВМС, которые с оккупацией Крыма потеряли значительную часть своих возможностей".
"По "Стратегии 2035", мы защищаем прибрежные воды Украины и наши интересы в исключительной морской экономической зоне, восстанавливаем морскую инфраструктуру, воспитываем мотивированный персонал, создаем пакет социальной поддержки для того, чтобы наши ВМС полностью могли сконцентрироваться на победе и эффективной защите наших национальных интересов", – добавил он.
17 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в связи с милитаризацией Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей. Она призывает страну-агрессора вывести свои войска с территории полуострова и осуждает наращивание российского военного присутствия в Черном и Азовском морях.
Какие провокации устраивает Россия Украине на морях?
- Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 Россия выдала международное предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8 тысяч квадратных километров в Черном море.
- Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.
- Кроме того, Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может составлять более недели.
- К тому же, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и более. В следствии чего украинская экономика несет большие убытки.