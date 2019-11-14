Не только прямая агрессия, – Загороднюк об угрозах в Черном и Азовском морях

Из-за России угрозы в морском пространстве Украины постоянно растут. В то же время РФ не ограничивается только прямой агрессией.

Россия продолжает также препятствовать свободе судоходства и развитию морской индустрии Украины. Об этом сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время III Международной конференции по вопросам морской безопасности, а тезисы из выступления опубликовал на своей фейсбук-странице.

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Загороднюк отметил, что без мощных военно-морских сил эти проблемы не решить.

Военные морские угрозы для Украины на Черном и Азовском морях постоянно растут. Бесспорно, виновна в этом Россия,

– подчеркнул он.

Министр отметил, что Конференция в Одессе – "еще одно подтверждение постоянных планов Украины восстановить наши ВМС, которые с оккупацией Крыма потеряли значительную часть своих возможностей".

"По "Стратегии 2035", мы защищаем прибрежные воды Украины и наши интересы в исключительной морской экономической зоне, восстанавливаем морскую инфраструктуру, воспитываем мотивированный персонал, создаем пакет социальной поддержки для того, чтобы наши ВМС полностью могли сконцентрироваться на победе и эффективной защите наших национальных интересов", – добавил он.

17 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в связи с милитаризацией Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей. Она призывает страну-агрессора вывести свои войска с территории полуострова и осуждает наращивание российского военного присутствия в Черном и Азовском морях.

Какие провокации устраивает Россия Украине на морях?