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Не только рак: назвали опасность пассивного курения

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Пассивное курение вызывает самопроизвольные аборты
Пассивное курение вызывает самопроизвольные аборты / baenegocios.com

Британские ученые в ходе исследований установили, что пассивное курение значительно увеличивает риск выкидышей и проблем развития плода у беременных.

Ученые из Йоркского университета проанализировали данные о более 37 тысячах беременных женщин в 2008-2013 годах, пишет MedicalXpress.

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В исследовании приняли участие женщины из стран, которые развивающихся – Пакистан, Армения, Индонезия, Нигерия, Бангладеш, Непал.

Половина женщин информировали, что им приходилось во время беременности дышать табачным дымом. Пассивное курение в Индонезии привело к 10 тысячам выкидышей в год.

В Пакистане активное курение вызвало 1% самопроизвольных абортов, а пассивное – 7% (17 тысяч выкидышей). Пассивное курение привело к выкидышам в 1% случаев в Нигерии, а в Индонезии этот показатель достигает 14%.

Пасивне куріння спричиняє самовільні аборти
Пассивное курение вызывает самопроизвольные аборты

К слову, педиатр Александр Сивоболов назвал основные симптомы депрессии у ребенка, которые не стоит игнорировать.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье табак Дети Беременность и роды
Источник: 24 Канал
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