Не только рак: назвали опасность пассивного курения
Британские ученые в ходе исследований установили, что пассивное курение значительно увеличивает риск выкидышей и проблем развития плода у беременных.
Ученые из Йоркского университета проанализировали данные о более 37 тысячах беременных женщин в 2008-2013 годах, пишет MedicalXpress.
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В исследовании приняли участие женщины из стран, которые развивающихся – Пакистан, Армения, Индонезия, Нигерия, Бангладеш, Непал.
Половина женщин информировали, что им приходилось во время беременности дышать табачным дымом. Пассивное курение в Индонезии привело к 10 тысячам выкидышей в год.
В Пакистане активное курение вызвало 1% самопроизвольных абортов, а пассивное – 7% (17 тысяч выкидышей). Пассивное курение привело к выкидышам в 1% случаев в Нигерии, а в Индонезии этот показатель достигает 14%.
Пассивное курение вызывает самопроизвольные аборты
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