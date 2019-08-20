Не только "Роттердам +": что известно о формулах "Дюссельдорф +" и " Словакия +"

Кроме скандальной формулы "Роттердам +", касательно цены газа существуют и так называемые "Словакия +" и "Дюссельдорф +". Последнюю, к слову, суд признал незаконным. Что это за формулы – читайте в материале.

Как рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в комментарии "24 каналу", от использования формулы "Дюссельдорф" всю выгоду получает "Нафтогаз", поэтому о ней сегодня никто не говорит.

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Зато, по словам главного претендента на место председателя топливно-энергетического комитета в Верховной Раде Андрея Геруса, никакой формулы "Дюссельдорф +" не существует, пишет "Главком".

"Даже ранее до октября прошлого года, действовала формула, когда учитывалась цена в Дюссельдорфе плюс доставка, или цена в Словакии плюс доставка, и из этих двух выбирали ту, что ниже", – подчеркнул Герус.

В то же время он отметил, поскольку к Украине Словакия ближе, поэтому целесообразнее сказать, что в Украине действовала формула "Словакия + доставка в Украину".

Но в последние девять месяцев такая формула не действует, потому что формула для населения привязана к одному из четырех видов цен: первая – цена, сложившаяся на "Украинской энергетической бирже"; вторая – цена, по которой "Нафтогаз" продает газ промышленности; третья – цена, по которой газ импортируют в Украину; четвертая – цена, которая зафиксирована в постановлении Кабмина. Из этого набора из четырех цифр берут самую маньшую. Но по факту ее берут либо как цену для промышленности, либо как цену на "Украинской энергетической биржи", либо как среднюю цену растаможки. Поэтому никакой привязки к "Дюссельдорф+" здесь нет,

– добавил экономист.

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По его словам, за последние четыре месяца цена газа для населения снизилась на 25%, и это является хорошей тенденцией. Также Герус убеждает, что цена на август будет ниже, чем была до прошлогоднего октябрьского повышения.

К слову, недавно Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить в августе цены природного газа для населения на 265 гривен за тысячу кубических метров, то есть до 4640 гривен без НДС и тарифов на транспортировку и поставку. В "Нафтогазе", со своей стороны, согласились снизить цену, однако она будет несколько выше, чем настаивало правительство.

Подробнее о снижении цены на газ читайте в эксклюзивном комментарии Андрея Геруса 24 каналу.

В чем заключается суть формулы "Дюссельдорф+"?

Согласно постановления Кабмина, цену на газ для населения в Украине устанавливали на основании цены импортного природного газа в немецком газовом хабе, которую определяют согласно данных агентства Platts European Gas Daily.

Что известно о закупках Украиной газа в Словакии?

Если говорить о поставках газа из Европы, то Украина их осуществляет по трем направлениям: из Польши, Венгрии и Словакии. На последнюю приходятся наибольшие объемы импортируемого Украиной газа. Однако, по словам специалистов, этот газ является в основном российским. То есть его "Газпром" поставляет его силами "Укртрансгаза" в Европу через территорию Украины. Затем этот газ пересекает границу с ЕС и становится собственностью европейских трейдеров, которые продают его Украине.

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