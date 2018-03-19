Не только Савченко: Нардеп рассказал о политиках, которые ходят в Раду с оружием

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко заявил, что некоторые народные избранники приходят в Парламент с оружием.

Об этом нардеп рассказал в комментарии "112 Украина".

Читайте также: Савченко призналась, что принесла в Раду оружие

Кононенко не ответил на вопрос, имеет ли он оружие, но сказал, что против оружия в Верховной Раде.

"Действительно, к сожалению, не один, не два и не три депутата ходят в парламент с оружием", – заявил политик.

Нардеп подчеркнул, что считает это неправильным, потому что оружие в парламенте представляет опасность политикам, особенно в острых дискуссиях.

Это неправильно, и этого не должно быть, потому что парламент – это площадка для дискуссий, и площадка, где иногда эмоции перевешивают. При такой эмоциональной ситуаций, когда есть люди с оружием – это опасно,

– заявил Кононенко.

Также он отметил, что он и "БПП" выступают за ссылки усиление мер безопасности в Верховной Раде.

"Мы за то, чтобы были рамки, и категорически против, чтобы в зале ВР в любом виде было оружие", – подытожил политик.

Напомним, 15 марта появилась информация, что народный депутат Надежда Савченко принесла в сессионный зал Верховной Рады три гранаты и пистолет, коллеги вывели депутата из помещения. Теперь же народных депутатов планируют впускать в здание парламента только через рамки.