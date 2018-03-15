Не только Скрипаль и Литвиненко: СМИ сообщили о нападении на еще одного агента из России

Бывший российский шпион Борис Капричков рассказал подробности попытки его отравить со стороны российских спецслужб. Инцидент произошел более 10 лет назад в Новой Зеландии, где он тогда жил.

Об этом пишет The Times.

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Так, по словам бывшего агента, который сейчас проживает под другим именем в Великобритании, но около года до октября 2007 года жил в Новой Зеландии, во время поездки туда он столкнулся с "незнакомцем, который бросил ему в лицо какое-то вещество".

Я просто шел, нес сумку и смотрел налево от себя в окна магазинов, но заметил боковым зрением, что ко мне подошел какой-то мужчина. Имел он вид обычного нищего. Он попытался схватить мою сумку, а затем я почувствовал, что мне в лицо бросили какую-то пыль, а этот нищий просто ушел. Я прошел еще где-то 1500 метров, а потом у меня началось головокружение, и я чуть не потерял сознание. Меня бросило в пот. Позже, вечером, у меня начался насморк. Впоследствии я обратился к врачу, который диагностировал грипп. Однако позже у меня выпали все волосы на теле и я похудел на 30 килограммов,

– рассказал он.

Как подчеркивает издание, в связи с такими заявлениями полиция Новой Зеландии Начала проверку. Кроме того, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что проводит консультации с соответствующими правительственными агентствами, пытаясь выяснить, что им известно о нападении на Капричкова.

"Мы сейчас изучаем наши документы, чтобы понять, какая информация о господине Капричкове у нас может быть. Учитывая исторический характер этого дела, на выполнение этого задания, скорее всего, потребуется некоторое время", – отметила она.

К слову, бывший российский шпион также сообщил, что пять недель назад получил сообщение от ФСБ с угрозами лично на свой адрес, а также в адрес Сергея Скрипаля и других двойных агентов. В частности, в письме говорилось, что "все они станут мишенями".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Кто такой Александр Литвиненко? Бывший сотрудник КГБ, которому Великобритания предоставила убежище в связи с политическими преследованиями и рядом возбужденных против него дел в России. 1 ноября 2006 года его отравили радиоактивным полонием. Произошло это после встречи с бывшим сотрудником ФСБ из Москвы Андреем Луговым и неизвестным, который представился Владимиром. А уже 23-го числа он умер.