Не только Зеленский: СМИ выяснили, что Трамп звонил и давил на еще одного политика

Американский лидер Дональд Трамп имел неоднозначный телефонный разговор с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Так, президент США пытался давить на политика ради собственной выгоды.

Трамп собирал информацию для дискредитации расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает издание The New York Times.

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Именно с этой просьбой Трамп обращался к австрийскому политику – хотел помощи для генпрокурора США Барра.

Президент Трамп подталкивал австралийского премьер-министра во время недавнего телефонного разговора, чтобы тот помог генпрокурору США Уильяму Барру в сборе информации для расследования министерства юстиции. Как надеялся Трамп, это дискредитирует расследование Мюллера,

– пишет издание.

Белый дом ограничил доступ к стенограмме телефонного разговора. По данным журналистов, это сделали по просьбе непосредственно генпрокурора Уильяма Барра.

Какой скандал возник с Трампом и Зеленским?

25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Его текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Впоследствии оба лидеры возразили, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.