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      Не только Зеленский: СМИ выяснили, что Трамп звонил и давил на еще одного политика

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      Трамп звонил и давил на еще одного политика, – СМИ
      Трамп звонил и давил на еще одного политика, – СМИ / 24 канал

      Американский лидер Дональд Трамп имел неоднозначный телефонный разговор с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном. Так, президент США пытался давить на политика ради собственной выгоды.

      Трамп собирал информацию для дискредитации расследования бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает издание The New York Times.

      Это интересно: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: СМИ рассказали о причастности Помпео

      Именно с этой просьбой Трамп обращался к австрийскому политику – хотел помощи для генпрокурора США Барра.

      Президент Трамп подталкивал австралийского премьер-министра во время недавнего телефонного разговора, чтобы тот помог генпрокурору США Уильяму Барру в сборе информации для расследования министерства юстиции. Как надеялся Трамп, это дискредитирует расследование Мюллера,
      – пишет издание.

      Белый дом ограничил доступ к стенограмме телефонного разговора. По данным журналистов, это сделали по просьбе непосредственно генпрокурора Уильяма Барра.

      Какой скандал возник с Трампом и Зеленским?

      25 июля 2019 года во время телефонного разговора с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца раньше. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Его текст гласит: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидеры возразили, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. Но именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

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      Теги: Новости политики Новости США Владимир Зеленский Австралия Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа
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