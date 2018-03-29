Не Трампом единым: с Ким Чен Ыном хотят встречи все новые мировые лидеры

В Японии обратились к Северной Корее с предложением провести между государствами встречу на высшем уровне.

Через Ассоциацию северокорейских граждан Японии официальный Токио направил Пхеньяну предложение о проведении двустороннего саммита, пишут японские СМИ.

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По данным японского издания Asahi, такая встреча лидеров двух стран могла бы состояться в июне 2018 года.

В то же время в Северной Корее на совещании руководства Трудовой партии Кореи обсуждался вопрос о проведении встреч на высшем уровне с Южной Кореей, США, Японией и Россией – именно эти страны являются участниками шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, накануне лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за все время пребывания на должности отправился в заграничный визит. Он поехал в Китай, где встретился председателем КНР Си Цзиньпином.



Ранее появилась информация, что корейский лидер может встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Такая историческая встреча может состояться в Швеции.