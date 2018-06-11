01:14
12 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
26°C 14°C
  • среда
    21°C 16°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    25°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Португальцы в России. Маркировка рыбок
Вєсті Кремля
23:54, 11 июня
Вести.UA. Важные женщины Ляшко. Гены Гены
Вєсті.UA
23:32, 11 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Не у России или США: в ЦИК удивили прогнозом, где возникнут главные угрозы выборам в Украине

24 Читати новину українською
Глава ЦИК рассказал об угрозах на предстоящих выборах в Украине
Глава ЦИК рассказал об угрозах на предстоящих выборах в Украине / Фото из открытых источников

Главные риски, в частности серьезные киберугрозы, будущим президентским и парламентским украинским выборам, которые состоятся в 2019 году, будут возникать не в России или США, а в самой Украине.

Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский, передает "Интерфакс".

Читайте также: Эксперт рассказал, каким образом Россия будет вмешиваться в выборы в Украине

К сожалению, никто не способен сильнее дискредитировать украинские выборы и подорвать доверие общества к их результатам, чем сами украинские политики,
– сказал глава ЦИК.

Он отметил, что ситуация с киберугрозами на следующих выборах может быть похожа на использование "админресурса".

"Можно прогнозировать, что некоторые будущие штабы будут пытаться получить доступ и к каналам передачи и к самой информации, которой будут оперировать организаторы выборов. Пожалуй, ни один штаб не брезгует возможностью искажения информационного пространства путем распространения фейковых новостей и дезинформации относительно других кандидатов. Если на второе ЦИК непосредственного влияния не окажет, то исключить первое – одно из наших приоритетных задач", – подчеркнул Охендовский.

Теги: Выборы Президента 2019 ЦИК Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук