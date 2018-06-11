Не у России или США: в ЦИК удивили прогнозом, где возникнут главные угрозы выборам в Украине
Главные риски, в частности серьезные киберугрозы, будущим президентским и парламентским украинским выборам, которые состоятся в 2019 году, будут возникать не в России или США, а в самой Украине.
Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский, передает "Интерфакс".
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К сожалению, никто не способен сильнее дискредитировать украинские выборы и подорвать доверие общества к их результатам, чем сами украинские политики,
– сказал глава ЦИК.
Он отметил, что ситуация с киберугрозами на следующих выборах может быть похожа на использование "админресурса".
"Можно прогнозировать, что некоторые будущие штабы будут пытаться получить доступ и к каналам передачи и к самой информации, которой будут оперировать организаторы выборов. Пожалуй, ни один штаб не брезгует возможностью искажения информационного пространства путем распространения фейковых новостей и дезинформации относительно других кандидатов. Если на второе ЦИК непосредственного влияния не окажет, то исключить первое – одно из наших приоритетных задач", – подчеркнул Охендовский.