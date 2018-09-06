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Не украинцы, а антироссияне, – нардеп-беглец удивил заявлением о поражении России в Украине

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Кремль проиграл борьбу за украинцев, – Волга
Кремль проиграл борьбу за украинцев, – Волга / Соцсети

Россия проиграла свою борьбу за единство народов в Украине, поэтому здесь образовалась невиданная ранее социальная общность антироссиян, которые существенно отличаются от представлений пропагандистов относительно украинцев. Окончательно же ментальная пропасть между Украиной и Россией сформируется после того, как Константинополь предоставит Киеву Томос об автокефальной церкви.

Такое заявление сделал бывший народный депутат Украины, который поддерживает агрессию Кремля, Василий Волга в эфире одного из пропагандистских телеканалов, передает "Обозреватель".

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"Украину, по моему мнению, мы с вами, те, кто выступает за единство наших народов (украинского, русского, белорусского), кто стоит на позициях единой православной цивилизации, уже почти проиграли окончательно. В Украине выращивается какая-то новая, абсолютно еще невиданная ранее социальная общность. Это уже и не является украинцем в том смысле, каким он был раньше, – то есть, православный украинец, украинец Гоголя, украинец Тараса Бульбы. Это уже нечто совсем другое. Что именно, мы еще не знаем. Но одна из главных линий в этой общности – антироссиянин", – убеждает пророссийский политик.

По его словам, окончательно ментальная пропасть между Украиной и Россией сформируется после того, как Константинополь предоставит Киеву Томос об автокефальной церкви.  В частности, он подчеркнул, что этот шаг завершит формирование Украины как государства, которое состоялось, и разрушит ее последнюю связь со страной-агрессором.

"Последняя точка в этом вопросе будет поставлена тогда, когда решится религиозное противостояние вокруг вопроса Томоса, возможного предоставления Украине автокефалии со стороны Константинополя. Если это будет сделано, то тогда получится по Достоевскому. Он говорил, что народ есть только тогда, когда у него есть свой Бог, свой путь к Богу, своя национальная церковь. И вот тогда и общность завершит свое формирование, и тогда мы будем иметь факт совсем другой, ранее нам неизвестной Украины", – добавил Волга.

Напомним, ранее некогда популярный в Украине телеведущий Юрий Кот заявил, что Майдан в Киеве заполонили войска НАТО.

 

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России религия Василий Волга Российская пропаганда
Источник: 24 Канал
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