18:50
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Малышева поборола коронавирус. "Несокрушимый" ледокол России опозорился
      Вєсті Кремля
      11:11, сегодня
      Вести.UA: Массовая истерия и стыд в Новых Санжарах. Флюгер украинской политики Аваков
      Вєсті.UA
      11:51, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Не умер, а вернулся на небо: во Львове попрощались с десантником, который погиб 5 лет назад

      - Читати новину українською
      Во Львове попрощались с десантником / АрмияИнформ

      Во Львове похоронили военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Михаил Турчин погиб 5 сентября 2015 года, защищая Украину на Востоке. Все это время тело солдата не могли идентифицировать.

      Только 5 лет спустя экспертизу образцов ДНК завершили. В Львове собратья смогли достойно попрощаться с бойцом, пишет "АрмияИнформ".

      Важно! Ситуация на Донбассе: боевики в очередной раз ударили из запрещенного оружия

      Отдать последнюю дань павшему защитнику прибыли ветераны АТО, представители духовенства и власти. Подполковник Олег Баляс вспомнил, что Михаила Турчина призвали в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в первую волну мобилизации из села Озеряны, что на Ивано-Франковщине.

      5 сентября во время выполнения боевого задания парень с собратьями попал в засаду. Подразделение понесло потери. Погиб и Михаил. Но мы знаем, что десантники не умирают – они возвращаются на небо,
      – добавил Олег Баляс.

      Сержант в отставке Игорь Бездух вспомнил подробности боя, в котором погиб побратим. Мужчина добавил, что после прощания наконец почувствовал большое облегчение, так как Михаил найдет вечный покой на своей малой родине.

      В тот день мы попали во вражескую засаду, которую боевики устроили неподалеку от села Цветные Пески. Мой БТР двигался впереди, а Михаила шел позади. Его машину подбили, экипаж погиб, – сказал Игорь Бездух.

      Смотрите фото с церемонии прощания с бойцом Михаилом Турчиным

      Снегопады, гололедица и порывы ветра: где в Украине ждать непогоды
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Ветераны Новости Львова Война АТО
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Чем инфицировано украинское общество?
      Даша Малахова
      сегодня , 15:20 Даже Википедию переписали: почему протесты в Новых Санжарах были заранее спланированы
      Олександр Коваленко
      сегодня , 11:30 Камины в загородных домах: как правильно обустроить
      Соня Волошин
      10 февраля , 21:35 Декор из старых джинсов: идеи для креативного дизайна – фото
      Ростислав Струтинський
      сегодня , 14:30 Украинские маты: ругайся красиво (18+)
      Настя Сукач
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук