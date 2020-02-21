Не умер, а вернулся на небо: во Львове попрощались с десантником, который погиб 5 лет назад

Во Львове похоронили военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Михаил Турчин погиб 5 сентября 2015 года, защищая Украину на Востоке. Все это время тело солдата не могли идентифицировать.

Только 5 лет спустя экспертизу образцов ДНК завершили. В Львове собратья смогли достойно попрощаться с бойцом, пишет "АрмияИнформ".

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Отдать последнюю дань павшему защитнику прибыли ветераны АТО, представители духовенства и власти. Подполковник Олег Баляс вспомнил, что Михаила Турчина призвали в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду в первую волну мобилизации из села Озеряны, что на Ивано-Франковщине.

5 сентября во время выполнения боевого задания парень с собратьями попал в засаду. Подразделение понесло потери. Погиб и Михаил. Но мы знаем, что десантники не умирают – они возвращаются на небо,

– добавил Олег Баляс.

Сержант в отставке Игорь Бездух вспомнил подробности боя, в котором погиб побратим. Мужчина добавил, что после прощания наконец почувствовал большое облегчение, так как Михаил найдет вечный покой на своей малой родине.

В тот день мы попали во вражескую засаду, которую боевики устроили неподалеку от села Цветные Пески. Мой БТР двигался впереди, а Михаила шел позади. Его машину подбили, экипаж погиб, – сказал Игорь Бездух.

Смотрите фото с церемонии прощания с бойцом Михаилом Турчиным