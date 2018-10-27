"Не уместились": пьяная женщина с детьми в багажнике разъезжала Львовом

Накануне около 23:00 во Львове на улице Липинского патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz, поскольку его водитель нарушила правила. Как впоследствии выяснилось, в багажнике машины находились дети, а водитель была в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Львовской области.

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"Патрульные остановили транспортное средство за нарушение правил перевозки пассажиров водителем. За рулем была 37-летняя львовянка. В салоне находились пять взрослых, а в багажном отделении – трое детей. Свой поступок она объяснила тем, что дети просто не уместились", – отмечают правоохранители.

По их словам, от водителя был слышен запах алкоголя. Кроме того, ее поведение свидетельствовало о возможном состоянии опьянения. Спустя эти подозрения подтвердили показания драгера – 0,36 промилле алкоголя было обнаружено в ее крови.

В итоге на женщину вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения и составили протокол за управление в нетрезвом состоянии. Также удостоверение водителя патрульные изъяли до решения суда.

Напомним, недавно во Львове пьяный водитель во время движения разбил четыре припаркованные машины. В итоге на него составили восемь протоколов.