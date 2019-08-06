Не успели: ЦИК не смогла объявить окончательные результаты выборов, как того требует закон

Центральная избирательная комиссия должна была 5 августа объявить окончательные результаты выборов в Верховную Раду. Это был последний отведенный для этого день. Однако около полуночи в ЦИК признали: их старания напрасны.

Так, ЦИК должна была признать избранными последних восемь народных депутатов по одномандатным округам. Впрочем, из-за множества фактов фальсификаций на участках и судебных исков члены комиссии не успели этого сделать.

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По состоянию на 23:00 5 августа ЦИК признала избранным в округе №50 Требушкина Руслана Валерьевича, №193 – Игоря Марчука, №69 – Виктора Балогу, №119 – Михаила Бондаря, №198 – Сергея Рудыка, №207 – Максима Зуева, №209 – Валерия Зуба.

Не удалось установить результаты на одном округе, что под номером 210. Там окружная избирательная комиссия не успевает осуществить назначенный судом повторный подсчет голосов на ряде участков.

В работе ЦИК объявили перерыв. Ее следующее заседание состоится 6 августа. О его времени должны сообщить дополнительно.

Какие официальные результаты парламентских выборов-2019 по спискам?1. "Слуга народа" лидирует с результатом 43,16%;

2. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%;

3. "Европейская Солидарность" – 8,18%

4. ВО "Батькивщина" – 8,10%

5. "Голос" – 5,82%.



"Радикальная партия Олега Ляшко" получила 4,01%, "Сила и честь" – 3,82%, "Оппозиционный блок" – 3,03%. Другие партии набирают менее 3%.



Сколько мест в Раде будут иметь партии: инфографика 24 канала