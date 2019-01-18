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      "Не уступим": глава МИД Германии рассказал, как требовал от РФ свободы для украинских моряков

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      Маас рассказал, как в Москве требовал освобождения украинских моряков
      Маас рассказал, как в Москве требовал освобождения украинских моряков / Фото из открытых источников

      Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на переговорах в Москве заявил о неприемлемости для Германии ареста украинских моряков. Немецкий министр требовал немедленного освобождения пленных.

      Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным, пишет "Укринформ".

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      Министр подчеркнул, что требования Германии касаются не только моряков, но и других политических заключенных Кремля.

      В Москве я также обратил внимание на то, что для федерального правительства (Германии – 24 канал) арест украинских моряков полностью неприемлем. И мы требовали немедленного освобождения моряков. Это касается также других политзаключенных, например, Олега Сенцова,
      – сказал Маас.

      Немецкий министр добавил, что это вопрос для Германии имеет большое значение и должен быть решен российской стороной наряду "с другими случаями".

      "Мы выступаем за освобождение этих людей и не будем уступать в этих вопросах", – подчеркнул он.

      Напомним, 15 января в Москве суд продлил срок ареста 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля, а 16 – до 26 апреля. На следующий день, 16 января, суд продлил срок ареста еще 4 украинским морякам – до 24 апреля.

      Заметим, что адвокаты моряков ходатайствовали о том, чтобы дела украинцев передали в военный суд, ведь они являются военнопленными. Однако российский суд отклонил это ходатайство.

      Как украинские моряки стали российскими военнопленными?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт Мариуполя.

      Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      После атаки украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая. А их адвокаты прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не ранее, чем через год.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Заложники
      Источник: 24 Канал
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