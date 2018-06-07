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Не утонуть в мусоре: как в Украине организуют эффективную переработку упаковки

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Полезность отходов упаковки и как ее достичь
Полезность отходов упаковки и как ее достичь / 24 канал

Украина взялась решить свои "мусорные проблемы". Мы действительно на пороге экологической катастрофы. Примеров приводить не надо – каждый воочию видит засоренные леса, берега рек, города и деревни. Но – выход есть. В Министерстве экологии, правительстве и экспертной среде разрабатываются и даже есть готовые законы, благодаря которым можно будет построить эффективную систему управления отходами

Осенью прошлого года украинское правительство приняло разработанную Минприроды совместно с международными экспертами Стратегию управления отходами. Ее амбициозная цель, как отметил министр экологии Остап Семерак, – до 2030 года так организовать сферу управления отходами, чтобы 70% отходов перерабатывались.

На днях во время конференции "Новая политика управления отходами – основа экономики замкнутого цикла" был представлен целый ряд законодательных инициатив, которые закладывают основы эффективного функционирования системы управления отходами: это проект Рамочного закона об отходах, Национальный план управления отходами, основы секторальных законов – об электрическом и электронном оборудовании, батарейках и упаковке. В частности, проект рамочного закона "Об отходах" содержит новую терминологию, вводит иерархию управления отходами и принцип расширенной ответственности производителя. А законопроект "Об упаковке и отходах упаковки" – предусматривают его разработчики – увеличит долю переработки и повторного использования упаковки и ее отходов до 60% от общего объема их образования до 2030 года.

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"Мусорная" статистика

В 2014-2016 годах объем бытовых отходов вырос на 8%, достигнув 11 млн тонн в год. Такой объем отходов занимает площадь более 9 тысяч гектаров на почти 5,5 тысячах свалок и полигонов, большинство из которых не соответствуют нормам экологической безопасности. По оценке экспертов, около 30-40% всех бытовых отходов приходится именно на упаковку.

При этом управление отходами крайне неэффективное, отметили специалисты экспертной организации BRDO, которые провели системный анализ управления этой сферы: из 52-х актов, составляющих регуляторное поле, подавляющее большинство не достигает своих целей, 5 являются незаконными, еще 8 – неактуальными. В результате, более 94% отходов в Украине подлежит закапыванию, 3% сжигается и только 2,7% перерабатывается. К слову, в Европе перерабатывается 55% отходов, а закапывается и сжигается 25 и 14% соответственно.

Відходи в Україні та Європі
Украина преимущественно закапывает отходы, а не перерабатывает, в отличие от Европы

А в Украине есть обязательства в рамках Соглашения об ассоциации – реформировать сферу обращения с бытовыми отходами и гармонизировать законодательство с требованиями ЕС до 2020 года. В частности, принять порядок обращения с отходами электронного оборудования, аккумуляторов и батареек и упаковки. При этом Директива 94/62/ЕС об упаковке и отходах упаковки должна быть имплементирована уже к концу 2018 года. Именно поэтому эксперты BRDO провели системный анализ регулирования рынка упаковки и подготовили законопроект "Об упаковке и отходах упаковки".

За возврат упаковки – будут платить

Основные принципы закона о переработке упаковки – реформаторские:

- производитель упаковки – ключевой игрок;
- обязательна маркировка упаковки;
- введение KPI по предотвращению, повторному использованию, переработке и утилизации отходов упаковки;
- монетизация возвращения упаковки.
- запрет бесплатного распространения пластиковых пакетов и стимулы к уменьшению спроса на них;
- санкции за нарушение – до 10% от дохода;
- открытые данные и многосторонняя коммуникация.

Предупредить экологическую катастрофу в стране можно через имплементацию в законодательство принципов "загрязнитель платит" и "производитель отвечает". Первоначальные производители отходов должны заботиться об утилизации отходов, а производители продукции нести ответственность за переработку и утилизацию своей продукции после ее потребления. Критически важным является ограничение использования пластика и стимулирования раздельного сбора отходов,
– пояснил руководитель сектора "Энергетика" BRDO Алексей Оржель.

Управление упаковкой

На сегодня в Украине ответственность и плата за отходы упаковки лежит на потребителе. Это не европейский подход. Согласно директиве 94/62/ЕС об упаковке и отходах упаковки ответственность должен нести производитель упаковки, а платить – загрязнитель.

Согласно законопроекту, производство упаковки должно придерживаться правил, по которым маркировка упаковки – обязательна, концентрация тяжелых металлов в ней – до 600 частей на миллион по массе с 01.01.2022, есть требования к содержанию ресурсоценных компонентов, пригодных к переработке, и годности к биоразложению и термической утилизации.

Захоронення проти переробки
В Украине очень дешевое закапывание отходов, в Европе оно – дорогое

Будет контролироваться также распространение упаковки:

- регистрация производителей;
- декларация о соответствии упаковки экологическим требованиям;
- пластиковые пакеты – только платные;
- композиционная упаковка – эконалог;
- отчетности (производители, продавцы)
- ответственность: до 10% от оборота и/или изъятие из обращения.

Управление отходами упаковки

Обязанности производителей товаров в упаковке: достигать КPI по повторному использованию, переработке и утилизации отходов упаковки; обеспечивать прием и сбор отходов упаковки; предоставлять потребителю информацию о возможностях раздельного сбора, повторного использования, переработки и утилизации отходов упаковки.

Корисність упаковки
Ключевые показатели эффективности управления отходами упаковки

Обязанности продавцов товаров в упаковке: продавать товары в упаковке, выпущенные зарегистрированным производителем; принимать отходы упаковки (для продавцов с торговой площадью более 250 м2 в городах и более 100 м2 в других населенных пунктах); предоставлять потребителю информацию о возможностях раздельного сбора, повторного использования, переработки и утилизации отходов упаковки.

Но при этом будут также обязанности потребителей товаров в упаковке: осуществлять предварительную сортировку отходов упаковки; предварительная очистка и обработка отходов упаковки; избавляться от отходов упаковки в санкционированных местах и ​​пунктах приема/сбора.

Мониторинг и контроль

Управление упаковкой будет осуществлять Госэкоинспекция – отвечать за размещение упаковки на рынке, Госпродпотребслужба – за состав упаковки и маркировки.

Управление отходами упаковки будет осуществлять Госэкоинспекция.

При этом штраф за нарушение законодательства по управлению упаковкой и ее отходами – до 10% от оборота.

Управління відходів упаковки
Так схематично будет выглядеть вся система

Украинцы готовы сортировать мусор

Основатель проекта и руководитель общественной организации "Украина без мусора" Евгения Аратовська рассказала о собственном исследовании – насколько украинцы готовы сортировать мусор. Результаты этого исследования таковы: организация раздельной сортировки мусора – убыточна. Поэтому она до сих пор "не прижилась" в Украине. Необходима понятная экономическая система для сортировки мусора, и экономические стимулы, как для бизнеса, так и для потребителей, в том числе – упаковки.

Но второй вывод – украинцы готовы сортировать мусор.

У нас огромное количество людей, которые приезжают в единую маленькую станцию сортировки мусора со всех уголков Киева и даже из пригорода. Сегодня приходят по 100 человек в день и полтонный автомобиль загружен чистым уплотненным вторсырьем. Наш проект, только одна станция сортировки, может собирать до 20 тонн отходов в месяц – бумага, пластик, металл, стекло. Если бы такие пункты были в каждом районе – представьте, сколько бы мы могли спасти ценных раздельных отходов от свалок,
- поделилась опытом Аратовська.

Третий вывод эко-активистов – вторсырье в Украине в дефиците. Он очень нужен в компаниях, перерабатывающих вторсырье, их немало, но они работают в условиях дефицита и даже вынуждены импортировать вторсырье, из-за чего растет стоимость их товара внутри страны. Например, это бумага, которой изготавливается на 55 миллионов долларов ежегодно. Так же – стекло и некоторые виды полимеров.

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В итоге, констатировала Аратовська – всем участникам сферы управления отходами, в том числе – упаковки, не хватает единых понятных правил игры. Зато инициаторы нового "мусорного" законодательства настроены оптимистично – как раз эти инициативы и смогут исправить ситуацию.

Конечно, еще нужно проделать огромную работу – проголосовать за законы, разработать подзаконные акты, привлечь к процессу регионы, бизнес, потребителей, всех обо всем проинформировать, – словом построить систему в реальности, а не на бумаге. Но сам факт, что за дело взялись – позитивный сигнал.

Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины Статьи Публикации ЖКХ Бизнес Министерство экологии Экология Законопроект
Источник: 24 канал
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