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      "Не увидели доказательств": из интервью с Хугом забрали фразу относительно России на Донбассе

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      Издание Foreign Policy уточнило слова Хуга относительно присутствия России на Донбассе
      Издание Foreign Policy уточнило слова Хуга относительно присутствия России на Донбассе / Фото из открытых источников

      Информация об отсутствии доказательств присутствия России в зоне боевых действий на Донбассе из интервью заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга не передает его мысли.

      Об этом сообщило издание Foreign Policy, которое ранее опубликовало соответствующий материал.

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      Так, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что представители его организации не увидели прямых доказательств вмешательства России в ситуацию на Востоке Украины. Высказывание вызвало резкую реакцию украинских политиков.

      В частности, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что миссия представителя ОБСЕ Александра Хуга заканчивается нелепым и неудачным заявлением. Нардеп Мустафа Найем считает, что такие слова Хуга "являются шизофренией".

      Авторы интервью с Александром Хугом с Foreign Policy отметили, что откорректировали текст в части об отсутствии доказательств российского вмешательства на Востоке Украины.

      В предыдущей версии (интервью – 24 канал) Хуг заявил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств участия России на востоке Украины. Мы убрали это замечание, поскольку оно не передает то, что он имел в виду. Далее он приводит факты и наблюдение, которые зафиксировали его наблюдатели,
      – говорится в сообщении.

      Зато Александр Хуг сообщил "Громадському", что мониторинговая миссия устанавливает факты и отчитывается о них, а не делает выводы.

      "Мы не делаем выводы на основе этих фактов и не предоставляем доказательств. Факты, о которых мы отчитываемся, в том числе и те, которые я перечислил в интервью Foreign Policy, говорят сами за себя. Именно читатели наших отчетов могут делать выводы на их основе", – сказал Хуг.

      Он также отметил, что наблюдатели ОБСЕ осуществляют мониторинг, а не проводят расследование

      Напомним, Ранее 24 канал сообщал о том, что заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 31 октября уходит с должности. Его преемником станет заместитель главы миссии Марк Этерингтон.

      Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?
      Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем за вооружениями, вопросам мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участниц ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия ОБСЕ Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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