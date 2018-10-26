"Не увидели доказательств": из интервью с Хугом забрали фразу относительно России на Донбассе

Информация об отсутствии доказательств присутствия России в зоне боевых действий на Донбассе из интервью заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга не передает его мысли.

Об этом сообщило издание Foreign Policy, которое ранее опубликовало соответствующий материал.

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Так, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что представители его организации не увидели прямых доказательств вмешательства России в ситуацию на Востоке Украины. Высказывание вызвало резкую реакцию украинских политиков.

В частности, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что миссия представителя ОБСЕ Александра Хуга заканчивается нелепым и неудачным заявлением. Нардеп Мустафа Найем считает, что такие слова Хуга "являются шизофренией".

Авторы интервью с Александром Хугом с Foreign Policy отметили, что откорректировали текст в части об отсутствии доказательств российского вмешательства на Востоке Украины.

В предыдущей версии (интервью – 24 канал) Хуг заявил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств участия России на востоке Украины. Мы убрали это замечание, поскольку оно не передает то, что он имел в виду. Далее он приводит факты и наблюдение, которые зафиксировали его наблюдатели,

– говорится в сообщении.

Зато Александр Хуг сообщил "Громадському", что мониторинговая миссия устанавливает факты и отчитывается о них, а не делает выводы.

"Мы не делаем выводы на основе этих фактов и не предоставляем доказательств. Факты, о которых мы отчитываемся, в том числе и те, которые я перечислил в интервью Foreign Policy, говорят сами за себя. Именно читатели наших отчетов могут делать выводы на их основе", – сказал Хуг.

Он также отметил, что наблюдатели ОБСЕ осуществляют мониторинг, а не проводят расследование

Напомним, Ранее 24 канал сообщал о том, что заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 31 октября уходит с должности. Его преемником станет заместитель главы миссии Марк Этерингтон.

Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем за вооружениями, вопросам мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участниц ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.