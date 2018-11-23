Не в Украине: Усик рассказал, где проведет следующие бои

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик не будет проводить ближайшие бои в Украине.

Читайте также: Беллью или Гассиев: Усик признался, с кем было труднее сражаться

По его словам, ближайшие три-пять боев он проведет в Англии или США. Как утверждает Александр, место проведения зависит от того, кто будет соперником.

В то же время украинский чемпион не может сказать, когда снова выйдет в ринг, поскольку он хочет восстановиться после последнего боя. Также боксер отказался называть, кого бы хотел видеть в соперниках.

Напомним, недавно Усик победил Тони Беллью, отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.