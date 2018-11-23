Не в Украине: Усик рассказал, где проведет следующие бои
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик не будет проводить ближайшие бои в Украине.
Читайте также: Беллью или Гассиев: Усик признался, с кем было труднее сражаться
По его словам, ближайшие три-пять боев он проведет в Англии или США. Как утверждает Александр, место проведения зависит от того, кто будет соперником.
В то же время украинский чемпион не может сказать, когда снова выйдет в ринг, поскольку он хочет восстановиться после последнего боя. Также боксер отказался называть, кого бы хотел видеть в соперниках.
Напомним, недавно Усик победил Тони Беллью, отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM3 августа 2012 , 20:01
Кольшрайбер выбыл уже на старте теннисных соревнований в Австрии30 июля 2013 , 21:49
Агуэро все-таки сможет сыграть против своего кума, Михалик не покинет "Локомотив"31 декабря 2013 , 11:37
"Милан" опроверг слухи об интересе к Коноплянке27 сентября 2014 , 16:02