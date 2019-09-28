Не верю в их перспективу, – журналист о переговорах с Россией

Новая власть начала каденцию с того, что заявила о планах вернуться за стол переговоров с Россией. Поэтому у активной части общества возникли подозрения.

Журналист Павел Казарин в своем видеоблоге "Грани правды" сказал, что эти подозрения сложно назвать необоснованными. Потому что переговоры предусматривают обмен. Каждая сторона должна дать другой то, что она хочет.

Обратите внимание: Путин никогда не отдаст Крым, пока будет у власти, – Сенцов

По его словам, можно приводить много вариантов, что может предложить Украина России. Однако они все не имеют смысла.

Особенность в том, что Киеву нечего предложить Москве,

– отметил Казарин.

Он пояснил: "Если Украина настаивает на своей формуле мира на Донбассе – то Москве нет смысла на эти предложения соглашаться. Как минимум, до тех пор, пока от этого мира не будет зависеть устойчивость российского режима".

Поэтому я не верю в перспективу подобных переговоров. То, что мы наблюдаем – это битва взаимоисключающих сценариев. Победа Киева будет означать проигрыш Москвы. И наоборот,

– добавил журналист.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Грани правды":