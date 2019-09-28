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      Не верю в их перспективу, – журналист о переговорах с Россией

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      Не верю в их перспективу, – журналист о переговорах с Россией
      / Коллаж 24 канала

      Новая власть начала каденцию с того, что заявила о планах вернуться за стол переговоров с Россией. Поэтому у активной части общества возникли подозрения.

      Журналист Павел Казарин в своем видеоблоге "Грани правды" сказал, что эти подозрения сложно назвать необоснованными. Потому что переговоры предусматривают обмен. Каждая сторона должна дать другой то, что она хочет.

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      По его словам, можно приводить много вариантов, что может предложить Украина России. Однако они все не имеют смысла.

      Особенность в том, что Киеву нечего предложить Москве,
      – отметил Казарин.

      Он пояснил: "Если Украина настаивает на своей формуле мира на Донбассе – то Москве нет смысла на эти предложения соглашаться. Как минимум, до тех пор, пока от этого мира не будет зависеть устойчивость российского режима".

      Поэтому я не верю в перспективу подобных переговоров. То, что мы наблюдаем – это битва взаимоисключающих сценариев. Победа Киева будет означать проигрыш Москвы. И наоборот,
      добавил журналист.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Грани правды":

       

       

       

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      Теги: Владимир Зеленский Видеоблоги Новости политики Новости Украины Владимир Путин Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
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