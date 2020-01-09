Не верю в неисправность, которая не дала экипажу спасти людей, – экс-президент МАУ Мирошников

В "Международных авиалиниях Украины" очень ответственно относятся к вопросам безопасности и выбору сотрудников. В компании работают профессионалы, а самолеты проходят тщательные проверки. Именно поэтому трудно поверить в ситуацию, в которой экипаж судна не мог бы спасти пассажиров.

Именно так на трагедию, которая случилась в небе над Тегераном с пассажирским самолетом МАУ отреагировал бывший президент МАУ Юрий Мирошников на своей фейсбук-странице.

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Он подчеркнул: работает в МАУ 26 лет, поэтому хорошо знает все сильные и слабые стороны компании. По его словам, безопасность пассажиров – важнейший приоритет.

"Я знаю насколько деликатно мы относимся к подготовке пилотов, начиная от их отбора и дальнейшего обучения и заканчивая постоянным поддержанием квалификации. Я был на тренажерных подготовках и знаю, что это такое", – подчеркнул Мирошников.

Он вспомнил случай, который ранее произошел с самолетом МАУ в немецком Франкфурте.

"На взлете фактически взорвался двигатель, и наш командир, сумел развернуться и посадить самолет с полной загрузкой и полными баками горючего на одном двигателе, на вопрос "Как?", Сказал: "Я это отрабатывал на тренажере"... И то, что мы тренируем пилотов используя в программе тренажера именно тегеранский аэропорт – укрепляет мою уверенность в грамотности действий нашего экипажа", – добавил он.

Мирошников уверен: экипаж и в кабине пилота, и в салоне до последнего делали все возможное и невозможное, чтобы пассажиры остались живы.

Я конечно не стану утверждать, что самолет не может поломаться только потому, что он новый. Но, зная насколько много раз зарезервированы все системы Boeing 737-800, зная отчеты о техническом состоянии нашего красавца Romeo, я никогда не поверю, что могла произойти такая техническая неисправность, которая не дала бы шанс нашему экипажу спасти людей,

– заявил бывший президент украинской авиакомпании.

Внимание! Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружены следы пожара. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?

Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

Каковы предварительные причины катастрофы самолета

В СНБО заявили про 7 версий причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований.

причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований. К 4 основным версиям причин катастрофы относятся: возможно поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновения с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

В предварительном отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед катастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета, якобы, говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.

Эксперты несколько скептически отнеслись к версии возгорания двигателя. Во-первых, профессионализм экипажа не вызывает сомнений. Во-вторых, в авиакомпании подтверждают исправность самолета. Ранее Boeing 737-NG с двигателями CFM 56 не попадали в катастрофу из-за отказа двигателя на взлете. В-третьих, самолет исчез с радаров на высоте 2700 метров, где была возможность для маневров (это не 50 метров над землей, где ничего нельзя сделать).

Основные причины авиакатастрофы с самолетом МАУ в Тегеране / инфографика 24 канала