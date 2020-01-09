Не верю в неисправность, которая не дала экипажу спасти людей, – экс-президент МАУ Мирошников
В "Международных авиалиниях Украины" очень ответственно относятся к вопросам безопасности и выбору сотрудников. В компании работают профессионалы, а самолеты проходят тщательные проверки. Именно поэтому трудно поверить в ситуацию, в которой экипаж судна не мог бы спасти пассажиров.
Именно так на трагедию, которая случилась в небе над Тегераном с пассажирским самолетом МАУ отреагировал бывший президент МАУ Юрий Мирошников на своей фейсбук-странице.
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Он подчеркнул: работает в МАУ 26 лет, поэтому хорошо знает все сильные и слабые стороны компании. По его словам, безопасность пассажиров – важнейший приоритет.
"Я знаю насколько деликатно мы относимся к подготовке пилотов, начиная от их отбора и дальнейшего обучения и заканчивая постоянным поддержанием квалификации. Я был на тренажерных подготовках и знаю, что это такое", – подчеркнул Мирошников.
Он вспомнил случай, который ранее произошел с самолетом МАУ в немецком Франкфурте.
"На взлете фактически взорвался двигатель, и наш командир, сумел развернуться и посадить самолет с полной загрузкой и полными баками горючего на одном двигателе, на вопрос "Как?", Сказал: "Я это отрабатывал на тренажере"... И то, что мы тренируем пилотов используя в программе тренажера именно тегеранский аэропорт – укрепляет мою уверенность в грамотности действий нашего экипажа", – добавил он.
Мирошников уверен: экипаж и в кабине пилота, и в салоне до последнего делали все возможное и невозможное, чтобы пассажиры остались живы.
Я конечно не стану утверждать, что самолет не может поломаться только потому, что он новый. Но, зная насколько много раз зарезервированы все системы Boeing 737-800, зная отчеты о техническом состоянии нашего красавца Romeo, я никогда не поверю, что могла произойти такая техническая неисправность, которая не дала бы шанс нашему экипажу спасти людей,
– заявил бывший президент украинской авиакомпании.
Внимание! Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружены следы пожара. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается.
Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?
Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала
Каковы предварительные причины катастрофы самолета
- В СНБО заявили про 7 версий причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований.
- К 4 основным версиям причин катастрофы относятся: возможно поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновения с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
- В предварительном отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед катастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета, якобы, говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.
- Эксперты несколько скептически отнеслись к версии возгорания двигателя. Во-первых, профессионализм экипажа не вызывает сомнений. Во-вторых, в авиакомпании подтверждают исправность самолета. Ранее Boeing 737-NG с двигателями CFM 56 не попадали в катастрофу из-за отказа двигателя на взлете. В-третьих, самолет исчез с радаров на высоте 2700 метров, где была возможность для маневров (это не 50 метров над землей, где ничего нельзя сделать).
Основные причины авиакатастрофы с самолетом МАУ в Тегеране / инфографика 24 канала