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      Не верю в неисправность, которая не дала экипажу спасти людей, – экс-президент МАУ Мирошников

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      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Getty images

      В "Международных авиалиниях Украины" очень ответственно относятся к вопросам безопасности и выбору сотрудников. В компании работают профессионалы, а самолеты проходят тщательные проверки. Именно поэтому трудно поверить в ситуацию, в которой экипаж судна не мог бы спасти пассажиров.

      Именно так на трагедию, которая случилась в небе над Тегераном с пассажирским самолетом МАУ отреагировал бывший президент МАУ Юрий Мирошников на своей фейсбук-странице.

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      Он подчеркнул: работает в МАУ 26 лет, поэтому хорошо знает все сильные и слабые стороны компании. По его словам, безопасность пассажиров – важнейший приоритет.

      "Я знаю насколько деликатно мы относимся к подготовке пилотов, начиная от их отбора и дальнейшего обучения и заканчивая постоянным поддержанием квалификации. Я был на тренажерных подготовках и знаю, что это такое", – подчеркнул Мирошников.

      Он вспомнил случай, который ранее произошел с самолетом МАУ в немецком Франкфурте.

      "На взлете фактически взорвался двигатель, и наш командир, сумел развернуться и посадить самолет с полной загрузкой и полными баками горючего на одном двигателе, на вопрос "Как?", Сказал: "Я это отрабатывал на тренажере"... И то, что мы тренируем пилотов используя в программе тренажера именно тегеранский аэропорт – укрепляет мою уверенность в грамотности действий нашего экипажа", – добавил он.

      Мирошников уверен: экипаж и в кабине пилота, и в салоне до последнего делали все возможное и невозможное, чтобы пассажиры остались живы.

      Я конечно не стану утверждать, что самолет не может поломаться только потому, что он новый. Но, зная насколько много раз зарезервированы все системы Boeing 737-800, зная отчеты о техническом состоянии нашего красавца Romeo, я никогда не поверю, что могла произойти такая техническая неисправность, которая не дала бы шанс нашему экипажу спасти людей,
      – заявил бывший президент украинской авиакомпании.

      Внимание! Государственная комиссия, созданная в Украине для расследования катастрофы самолета МАУ в Иране, сообщила, что на двигателях воздушного судна не обнаружены следы пожара. Версия неисправности двигателей пока не подтверждается.

      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране?
      Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS 752 Тегеран – Киев разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      На борту находилось 167 пассажиров (среди них – 2 украинца) и 9 членов экипажа (все украинцы). Большинство из пассажиров – граждане Ирана и Канады. 25 жертв авиакатастрофы – дети до 16 лет.

      карта Іран літак авіакатастрофаАвиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала

      Каковы предварительные причины катастрофы самолета

      • В СНБО заявили про 7 версий причин авиакатастрофы, три из которых являются закрытыми. Окончательную версию озвучат после проведения всех необходимых исследований.
      • К 4 основным версиям причин катастрофы относятся: возможно поражение российской ракетой ЗРК "Тор"; столкновения с беспилотным летательным аппаратом или другим летательным объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.
      • В предварительном отчете иранской организации гражданской авиации говорится, что Boeing 737 авиакомпании МАУ загорелся из-за технических проблем и разбился вблизи международного аэропорта Тегерана вскоре после взлета. Согласно отчету самолет загорелся, когда находился еще в воздухе. По словам главы организации Али Абедзаде, на возгорание перед катастрофой указывают сообщения очевидцев, а траектория полета, якобы, говорит о том, что лайнер собирался вернуться в аэропорт вылета.
      • Эксперты несколько скептически отнеслись к версии возгорания двигателя. Во-первых, профессионализм экипажа не вызывает сомнений. Во-вторых, в авиакомпании подтверждают исправность самолета. Ранее Boeing 737-NG с двигателями CFM 56 не попадали в катастрофу из-за отказа двигателя на взлете. В-третьих, самолет исчез с радаров на высоте 2700 метров, где была возможность для маневров (это не 50 метров над землей, где ничего нельзя сделать).

      основні версії падіння літакаОсновные причины авиакатастрофы с самолетом МАУ в Тегеране / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: авиация МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране
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