Не верю в случайность, – Данилов о бое у Золотого и группах влияния в России

В России продолжается внутренняя борьба – ее результатом стала попытка наступления боевиков у Золотого. В то же время совпадение во времени атаки российских вооруженных формирований и освобождение Владислава Суркова – не случайность.

Не все в России хотят, чтобы минские соглашения и нормандский формат выполнялись. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Лига.нет".

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Данилов заявил, что атака боевиков у Золотого раз показала одну из таких групп влияния в России. В то же время секретарь СНБО отметил, что в тот же день появился указ Путина об увольнении одного из его помощников – Владислава Суркова. Именно он якобы отвечал за "украинский вопрос".

Я не верю в случайность некоторых вещей. Более того, в тот день проходило заседание совета безопасности ООН, которое было созвано Россией. И для них была не очень приятная вещь, когда они нарушили все договоренности и выглядели там не очень уверенно,

– пояснил он.

В то же время Данилов отметил, что глобально тактика России – подчинить Украину. Однако, по его словам, есть люди, "которые хотят это сделать военным способом, а есть – гибридным способом".

"В свое время Лавров проговорился об их доктрине. Они говорят, что защищают не русских, а русскоговорящих. Поэтому они сегодня раздают паспорта налево и направо. Кто угодно в мире, если говорит на русском, может получить эту "двуглавую" бумажку", – добавил секретарь СНБО.

Попытка наступления у Золотого

Пророссийские боевики пытались прорваться через линию соприкосновения утром 18 февраля. Эта атака оккупационных войск является самой масштабной с 2018 года.

Где стреляли? Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Бой длился примерно от 5 утра и до 10:24.

Из-за обстрелов боевиков погиб 1 украинский воин Максим Хитайлов, 3 получили ранения и 5 – ранения и травмы.

Оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения

вблизи Золотого. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.

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