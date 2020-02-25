12:09
25 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия создает Шойгу-Мобиль. Путин станет императором галактики
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 февраля
      Вести.UA: Эпоха Авакова. Илья Кива и 23 февраля
      Вєсті.UA
      20:43, 24 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Не верю в случайность, – Данилов о бое у Золотого и группах влияния в России

      - Читати новину українською
      Данилов не верит в совпадения боя под Золотым и освобождение Суркова / Пресс-служба СНБО

      В России продолжается внутренняя борьба – ее результатом стала попытка наступления боевиков у Золотого. В то же время совпадение во времени атаки российских вооруженных формирований и освобождение Владислава Суркова – не случайность.

      Не все в России хотят, чтобы минские соглашения и нормандский формат выполнялись. Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Лига.нет".

      Знайте больше: Прикрывал побратимов: появились детали боя под Золотым, в котором погиб Максим Хитайлов

      Данилов заявил, что атака боевиков у Золотого раз показала одну из таких групп влияния в России. В то же время секретарь СНБО отметил, что в тот же день появился указ Путина об увольнении одного из его помощников – Владислава Суркова. Именно он якобы отвечал за "украинский вопрос".

      Я не верю в случайность некоторых вещей. Более того, в тот день проходило заседание совета безопасности ООН, которое было созвано Россией. И для них была не очень приятная вещь, когда они нарушили все договоренности и выглядели там не очень уверенно,
      – пояснил он.

      В то же время Данилов отметил, что глобально тактика России – подчинить Украину. Однако, по его словам, есть люди, "которые хотят это сделать военным способом, а есть – гибридным способом".

      "В свое время Лавров проговорился об их доктрине. Они говорят, что защищают не русских, а русскоговорящих. Поэтому они сегодня раздают паспорта налево и направо. Кто угодно в мире, если говорит на русском, может получить эту "двуглавую" бумажку", – добавил секретарь СНБО.

      Попытка наступления у Золотого

      Пророссийские боевики пытались прорваться через линию соприкосновения утром 18 февраля. Эта атака оккупационных войск является самой масштабной с 2018 года.

      Где стреляли? Вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Бой длился примерно от 5 утра и до 10:24.

      • Из-за обстрелов боевиков погиб 1 украинский воин Максим Хитайлов, 3 получили ранения и 5 – ранения и травмы.

      Оккупанты пытались скрыть свое поражение и обвинить украинскую сторону в попытке нападения
      вблизи Золотого. Командование ООС официально заявило: украинские защитники никогда не применяют оружие первыми.

      Читайте также: Еще одна попытка наступления боевиков на Донбассе: Бутусов рассказал детали

      • Впоследствии глава Минобороны Украины подтвердил, что украинские военные покинули наблюдательный пункт при бое на Донбассе. По словам председателя комитета по вопросам нацбезопасности Александра Завитневич, говорится о так называемом пункте "Баня". В Минобороны утверждают, что это временно.

       

      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости России Новости Украины СНБО Алексей Данилов Новости политики Бой возле Золотого Разведение войск
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:40 Количество вылеченных от коронавируса растет: чего ждать Китаю после эпидемии?
      Ель Мюрид
      сегодня , 07:50 Возможна ли большая война в Сирии: СМИ о соперничестве России и Турции
      Анатолій Максимов
      24 февраля , 12:00 Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости
      24 февраля , 11:33 Афиша Киева на неделю: куда пойти 24 февраля – 1 марта
      Ліза Астахова
      сегодня , 07:20 Минские соглашения: что это и почему документ нуждается в изменениях
      Світлана Попова
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук