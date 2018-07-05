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Телеканал новостей 24 Блоги Семен Кабакаев
Семен Кабакаев

Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами

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Выборы Президента Украины 2019
Выборы Президента Украины 2019 / Marker.ua

Чем ближе к осени, тем больше политической рекламы и агитации. Тошнит от этого всего.

Не верьте никому.

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Не верьте тем людям, кто был у власти, а потом перешел в оппозицию. Они тогда ничего не сделали и сейчас не сделают, если, конечно, к ней придут. Будет только хуже!

Не верьте нынешней власти, точнее их обещаниям! Следите за делами. Кто и что сделал, кто выполнил свои обещания и как их выполнил.

Не верьте политикам, которые не поддерживают армию и не помогали ей на протяжении четырех лет войны.

Меньше смотрите новости и меньше слушайте спикеров от партий. Изучайте биографию депутатов и финансы, за которые они живут. Только так вы поймете, зачем он идет во власть.

Вспоминается фраза Преображенского: "Если вы заботитесь о своем пищеварении – мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет."

А ведь был прав, на счет информ политики, только тогда она была специфической, сейчас более разнообразная.

Надоело слушать этих подонков из Оппоблока, который так и остался в ВР. Все эти Бойки, Мураевы, Рабиновичи продолжают рассказывать о том, как можно сделать хлеб по две копейки и колбасу по 2 рубля.

Не голосуйте за популизм и, если вы и смотрите ТВ и читаете другие издания, выбирайте тех, кто что-то делает у вас. Начинается все с вашего двора, района и города, в котором вы живете. Если местная власть и представители на национальном уровне помогают вам, меняя коммуникации, ремонтируя дома, делая дороги и тротуары, только тогда они заслуживают доверия.

Научитесь критически мыслить. Интеллект самый большой враг пропаганды!

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Автор: Семен Кабакаев
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Выборы Президента 2019
Источник: Семен Кабакаєв
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