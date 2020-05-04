22:22
4 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 НАРУШЕНИЕ КАРАНТИНА В ЧЕРКАССАХ

      Не вижу никакой вины, – мэр Ивано-Франковска об уголовном деле из-за открытия рынков

      - Читати новину українською
      Руслан Марцінків
      Руслан Марцінків / slovoidilo.ua

      Мэры нескольких городов, не ожидая официального ослабление карантина, самостоятельно объявили о снятии части ограничений. Против мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива даже начали уголовное производство за разрешение работать местным рынкам.

      Сам мэр Ивано-Франковска своей вины в этом не видит. Такое мнение он высказал в эфире программы "После всего" на 24 канале.

      Обратите внимание Карантин – один для всех: мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс

      По его словам, он отстаивал права предпринимателей, поэтому разрешил им работать, потому что официального документа не было.

      Я дал показания, что не вижу никакой вины, потому что на тот момент никакого распоряжения не было. Я отстаивал интересы своей общины. После этого на меня завели уголовное дело,
      – рассказал Марцинкив.

      Он добавил, что 1 мая был на допросе в качестве свидетеля, поскольку подозрение мэру еще не объявляли. Сейчас ведется расследование.

      Справка. Это не первое уголовное дело против мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива. 22 апреля из-за его высказывания о принудительном выселении ромов открыли уголовное производство.

      Кроме того, против городского председателя Черкасс также начали уголовное производство в отношении самовольного ослабления карантина в городе. Руслан Марцинкив полностью поддерживает его позицию.

      Органам местного самоуправления нужно давать принимать решения, поскольку на местах лучше видно, где нужно ослаблять, а где усиливать карантин. Потому что каждый регион имеет свои особенности, есть разные тенденции и количество больных коронавирусом тоже отличается,
      – отметил Марцинкив.

      Он отметил, что хотелось, чтобы к местной власти прислушивались в принятии правильных управленческих решений.

      "Хочется диалога и чтобы центральная власть не рассматривала нас как политических оппонентов, а как партнеров для реализации их политики. Сегодня мы этого не чувствуем", – подытожил Марцинкив.

      Что известно о скандале с мэром Черкасс?С 1 мая власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Соответствующее решение приняли несмотря на то, что ослабления по всей стране запланированы только с 11 мая.

      Действия главы города стали причиной того, что полиция начала уголовное производство. Сам Бондаренко считает, что ослабление карантина в Черкассах – оправдано.

      Максим Степанов, руководитель Минздрава, приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.
       

      К тому же, как он отметил, в Ивано-Франковске уменьшается количество пациентов с коронавирусом, которые обращаются в медучреждения за помощью. Хотя по состоянию на 4 апреля в области зафиксировали 984 случая коронавируса.

      Послаблення карантину інфографіка 24 канал
      Ослабление карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Черкасс Нарушение карантина в Черкассах Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Ивано-Франковска
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Европа выходит, но не мы: почему Украина в пятерке по приросту новых случаев коронавируса?
      сегодня , 22:00 Европа выходит, но не мы: почему Украина в пятерке по приросту новых случаев коронавируса?
      Павло Ковтонюк
      Пропаганда и контрабанда: что известно о сестре лидера КНДР
      сегодня , 21:11 Пропаганда и контрабанда: что известно о сестре лидера КНДР
      Анатолій Максимов