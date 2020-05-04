Не вижу никакой вины, – мэр Ивано-Франковска об уголовном деле из-за открытия рынков

Мэры нескольких городов, не ожидая официального ослабление карантина, самостоятельно объявили о снятии части ограничений. Против мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива даже начали уголовное производство за разрешение работать местным рынкам.

Сам мэр Ивано-Франковска своей вины в этом не видит. Такое мнение он высказал в эфире программы "После всего" на 24 канале.

Обратите внимание Карантин – один для всех: мэр Ивано-Франковска Марцинкив поддержал мэра Черкасс

По его словам, он отстаивал права предпринимателей, поэтому разрешил им работать, потому что официального документа не было.

Я дал показания, что не вижу никакой вины, потому что на тот момент никакого распоряжения не было. Я отстаивал интересы своей общины. После этого на меня завели уголовное дело,

– рассказал Марцинкив.

Он добавил, что 1 мая был на допросе в качестве свидетеля, поскольку подозрение мэру еще не объявляли. Сейчас ведется расследование.

Справка. Это не первое уголовное дело против мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива. 22 апреля из-за его высказывания о принудительном выселении ромов открыли уголовное производство.

Кроме того, против городского председателя Черкасс также начали уголовное производство в отношении самовольного ослабления карантина в городе. Руслан Марцинкив полностью поддерживает его позицию.

Органам местного самоуправления нужно давать принимать решения, поскольку на местах лучше видно, где нужно ослаблять, а где усиливать карантин. Потому что каждый регион имеет свои особенности, есть разные тенденции и количество больных коронавирусом тоже отличается,

– отметил Марцинкив.

Он отметил, что хотелось, чтобы к местной власти прислушивались в принятии правильных управленческих решений.

"Хочется диалога и чтобы центральная власть не рассматривала нас как политических оппонентов, а как партнеров для реализации их политики. Сегодня мы этого не чувствуем", – подытожил Марцинкив.

Что известно о скандале с мэром Черкасс?С 1 мая власти Черкасс решили смягчить карантин для части предпринимателей города. Соответствующее решение приняли несмотря на то, что ослабления по всей стране запланированы только с 11 мая.



Действия главы города стали причиной того, что полиция начала уголовное производство. Сам Бондаренко считает, что ослабление карантина в Черкассах – оправдано.



Максим Степанов, руководитель Минздрава, приехал в областной центр, чтобы заявить, что категорически не поддерживает соответствующее решение местной власти.



К тому же, как он отметил, в Ивано-Франковске уменьшается количество пациентов с коронавирусом, которые обращаются в медучреждения за помощью. Хотя по состоянию на 4 апреля в области зафиксировали 984 случая коронавируса.



Ослабление карантина / Инфографика 24 канала