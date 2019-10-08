Не война, а недомолвки, – советник Кличко о конфликте с Офисом Президента

Кличко и его команда не ведут никакой войны с Офисом Президента. Между мэром Киева и Андреем Богданом, вероятнее всего, просто существуют какие-то недомолвки.

Вместе с тем, глава ОПУ сделал неправильно, когда голословно сообщил о взятках и "институте смотрящих" на своем брифинге. Тогда он обвинил Кличко и не предоставил никаких доказательств сказанного. Об этом рассказал советник городского головы столицы Максим Бахматов в интервью "Украинской правде".

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"Мне не нравится история "война с ОПУ". Есть какие-то недомолвки, какая-то несерьезная стычка. Потому что если ты хочешь действительно ввязываться в войну, готовься к ней. Готовь материалы, готовь людей и показывай, что ты молодец. Была попытка как-то публично обвинить (Кличко – 24 канал). Я считаю, что это непорядочно так делать без фактов. Нет фактов – даже не выходи. Я понимал, что Администрация может делать какие-то медийные вбросы", – рассказал он о ситуации, которая держит в напряжении отношения Офиса Президента и КГГА.

Отдельно Бахматов высказался об Андрее Богдане, а именно об истории с его скандальным брифингом.

Что известно про брифинг Богдана и почему он скандальный?Он состоялся еще в конце июля и тогда глава ОП заявил, мол, на каждой встрече с Виталием Кличко просил мэра столицы отказаться от так называемого "института смотрящих" и стать человеком, который не будет иметь отношения к коррупции и безнаказанности.



Впрочем, впоследствии адвокат одного из таких "смотрящих" вроде бы подошел к Богдану и сообщил, что работа с местным бюджетом Киева позволяет получать 40 миллионов долларов в год. Он попросил не двигать главу КГГА и предложил этот бюджет поделить пополам.



В тот же день Кличко отреагировал на это заявление, назвав Богдана лжецом. Он также написал заявление в НАБУ, чтобы там разобрались, кто предлагал главе ОПУ взятку.

Я считаю, это отвратительно – выходить... быть голословным. Потому что если ты говоришь: "смотрящие", "коррупция" и прочее, то за два часа ты должен выложить на стол факты. Я на камеру даже скажу, что это х**ня. Я хочу фактов. Я хочу, чтобы любого человека, которого обвиняют в коррупции, вывели в наручниках. Если его не выводят, это расточительство, голословная история и не по-пацански,

– высказался относительно ситуации Бахматов.

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