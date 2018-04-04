Не волнуйся, мы там как-то "порешаем", – журналист Шалайский о Холодницком и Сытнике

Журналист-расследователь Олекса Шалайский отметил, что причиной коррупции среди высокопоставленных прокуроров могло стать их представление о себе как о серьезных политических игроках, которые воспользовались всенародным одобрением НАБУ и САП.

Об этом он рассказал в прямом эфире 24 Канала.

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"Одна из больших проблем в том, что и Сытник, и Холодницкий, не знаю, кто больше, за годы любви народа к САП и НАБУ начали чувствовать себя серьезными игроками и политическими фигурами", – прокомментировал Шалайский.

По его мнению, высокопоставленные лица начали пользоваться народным одобрением и почувствовали свои рычаги влияния.

"Давайте, спасем Украину в Одессе. Мол, ты там не волнуйся, мы там как-то порешаем. Что это НАБУ занимается этой недекларируемой машиной Корчак? Что нет более крупных преступлений? Это тоже правда, но и Корчак преступление совершила", – добавил журналист.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в отношении руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.