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      Не впустили в ЕС: украинцы возвращались домой, но их отправили обратно в Сингапур

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      Украинец застрял в аэропорту Сингапура / Фейсбук-страница Oleg Gryndic

      Украинец Олег Грюндик и еще двое его земляков застряли в Сингапуре. Оттуда они через Германию пытались вернуться на родину. Однако ЕС закрыл свои границы из-за пандемии коронавируса, поэтому их отправили обратно в аэропорт, из которого они прибыли.

      Еще в начале 2020 года Олег отправился в путешествие по Азии. 17 марта он вылетел из Индонезии в Сингапур. Там его ждала пересадка на самолет в Берлин, оттуда украинец должен был отправиться на родину.

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      Он обратился к авиакомпании, чтобы поменять билеты, как только в ряде стран мира объявили карантин: ему отказали. Поэтому пришлось ждать рейс, который он оплатил заранее – еще пол года назад.

      После 11-часового перелета Олег оказался на территории Германии. После проверки документов в аэропорту полиция сообщила ему, что въезд в страну запрещен. Ведь пока он находился в небе, ЕС закрыл свои границы на 30 дней для иностранцев – граждан не стран-членов Евросоюза.

      Полиция сказала, что мы (в самолете оказалось еще два украинца, кореянка и сингапурец), по сути, первые попали под действие этого распоряжения,
      – отметил он.

      Украинцы пытались дозвониться на круглосуточную горячую линию помощи украинцам в Берлине. Однако были вынуждены сесть обратно в самолет и возвращаться в Сингапур. Поскольку получили предупреждение от правоохранителей, что имеют два варианта: сделать это самостоятельно или "им помогут".

      Украинцев возвращают на самолет в Сингапур: смотрите видео​

      По состоянию на 19 марта Олег и еще двое украинцев до сих пор находятся в основном аэропорту Сингапура – Чанги. И пытаются организовать свое возвращение в Украину.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Евросоюз Сингапур
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