Не все проститутки – актриса Ирма Витовская о коллегах, которые снимаются в русскоязычном кино

Известная украинская актриса Ирма Витовская призвала своих коллег отказаться от русскоязычных проектов, пока на Донбассе продолжается война, однако не обвиняет их за такой выбор.

Такое заявление она сделала в интервью "Укринформа".

"Я свой окончательный выбор в языковом вопросе сделала после Иловайска. И пока эта война продолжается, лично для меня неприемлемо работать в русскоязычном сегменте, когда люди платят за Украину жизнью. Среди ребят, которые воюют, очень много русскоязычных, но я не думаю, что они в перспективе не видят Украину украинской ", – отметила Витовская.

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По словам актрисы, она не обвиняет коллег, которые в силу обстоятельств снимаются в русскоязычных лентах.

"Актеры является рупором, голосом этого государства, а голос Украины – украинский, поэтому это наш фронт. Я сказала коллегам о своей позиции, хотя я никого не обвиняю, я понимаю, что сейчас трудно найти работу, чтобы продержаться и обеспечить детей, больных родителей, снимать квартиры. Они ломаются и уходят сниматься на русском языке ", – рассказала она.

Ирма Витовская подчеркнула, что актерам, которые ездят в Россию, вообще нет никакого оправдания.

А вот те, кто здесь снимается в русскоязычном теле- кинопродуктах, даже в украинском, как мы говорим – "сделано в Украине" ... Мы же видим, как наклеиваются номера на машины, как переодевается форма, эти фильмы все равно продаются в Россию. Вот в отношении этих актеров я не могу сказать – вы все проститутки, но мне это болит, потому что, по сути, держать оборону на данный момент единицам очень трудно,

– пояснила она.

Актриса считает, что если бы 50-70 топовых артистов отказались от подобных съемок, "через полгода мы бы увидели, как разрушается эта история".

Кроме того, она отметила, что пока продолжается война в Донбассе, не будет участвовать в русскоязычных проектах.

"Я так нарваная, что могу в Макдональдсе работать, вот вам крест. Поэтому я пошла делать свои театральные проекты из-за того, что поняла – я не нагнусь никогда. Пока эта война продолжается, я буду стоять на этом, это мой фронт", – сказала Витовская.

Кто такая Ирма Витовская? Настоящее имя – Ирина Григорьевна Витовская. Современная украинская актриса театра и кино, продюсер, общественный деятель; работает в Молодом театре (с 1998), известная по роли Леси в сериале "Леся + Рома" (2005-2007). Ведущая развлекательных шоу на украинском телевидении. Заслуженная артистка Украины (2016). После российской вооруженной агрессии против Украины Ирма Витовская отказалась от сотрудничества с российскими кинопроизводителями.