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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Не все проститутки – актриса Ирма Витовская о коллегах, которые снимаются в русскоязычном кино

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Ирма Витовская высказалась о коллегах, которые снимаются в русскоязычном кино
Ирма Витовская высказалась о коллегах, которые снимаются в русскоязычном кино / Фото из свободных источников

Известная украинская актриса Ирма Витовская призвала своих коллег отказаться от русскоязычных проектов, пока на Донбассе продолжается война, однако не обвиняет их за такой выбор.

Такое заявление она сделала в интервью "Укринформа".

"Я свой окончательный выбор в языковом вопросе сделала после Иловайска. И пока эта война продолжается, лично для меня неприемлемо работать в русскоязычном сегменте, когда люди платят за Украину жизнью. Среди ребят, которые воюют, очень много русскоязычных, но я не думаю, что они в перспективе не видят Украину украинской ", – отметила Витовская.

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По словам актрисы, она не обвиняет коллег, которые в силу обстоятельств снимаются в русскоязычных лентах.

"Актеры является рупором, голосом этого государства, а голос Украины – украинский, поэтому это наш фронт. Я сказала коллегам о своей позиции, хотя я никого не обвиняю, я понимаю, что сейчас трудно найти работу, чтобы продержаться и обеспечить детей, больных родителей, снимать квартиры. Они ломаются и уходят сниматься на русском языке ", – рассказала она.

Ирма Витовская подчеркнула, что актерам, которые ездят в Россию, вообще нет никакого оправдания.

А вот те, кто здесь снимается в русскоязычном теле- кинопродуктах, даже в украинском, как мы говорим – "сделано в Украине" ... Мы же видим, как наклеиваются номера на машины, как переодевается форма, эти фильмы все равно продаются в Россию. Вот в отношении этих актеров я не могу сказать – вы все проститутки, но мне это болит, потому что, по сути, держать оборону на данный момент единицам очень трудно,
– пояснила она.

Актриса считает, что если бы 50-70 топовых артистов отказались от подобных съемок, "через полгода мы бы увидели, как разрушается эта история".

Кроме того, она отметила, что пока продолжается война в Донбассе, не будет участвовать в русскоязычных проектах.

"Я так нарваная, что могу в Макдональдсе работать, вот вам крест. Поэтому я пошла делать свои театральные проекты из-за того, что поняла – я не нагнусь никогда. Пока эта война продолжается, я буду стоять на этом, это мой фронт", – сказала Витовская.

Кто такая Ирма Витовская? Настоящее имя – Ирина Григорьевна Витовская. Современная украинская актриса театра и кино, продюсер, общественный деятель; работает в Молодом театре (с 1998), известная по роли Леси в сериале "Леся + Рома" (2005-2007). Ведущая развлекательных шоу на украинском телевидении. Заслуженная артистка Украины (2016). После российской вооруженной агрессии против Украины Ирма Витовская отказалась от сотрудничества с российскими кинопроизводителями.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе LifeStyle языковый вопрос Кино Российские гастролеры
Источник: 24 Канал
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