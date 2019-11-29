Не все суды европейских стран спешат взыскивать деньги с "Газпрома", – Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о разной готовности судов европейских стран рассматривать дела о принудительном взыскании с российского "Газпрома" 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Юрий Витренко в эфире "Радио НВ" согласился, что это связано с политической конъюнктурой.

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По его словам, подобные проблемы возникают в Польше, Молдове и Германии.

В то же время он отметил, что при выборе юрисдикций по делам о взыскании для "Нафтогаза" важен не процесс, а результат".

Мы видим, что в некоторых странах это легче делать, а в некоторых странах сложнее. В Германии те активы, которые есть, они не так привлекательны для нас,

– пояснил исполнительный директор НАК.

Он напомнил, что "Нафтогаз" уже добился ареста имущества "Газпрома" во многих странах. По его словам, 4 декабря в Амстердаме будет ключевое заседание, которое должно быть последним по принудительному взысканию в Нидерландах.

Там мы арестовали активы на сумму более 5,2 миллиарда долларов. Этих активов достаточно, чтобы полностью взыскать долг" Газпрома,

– напомнил Витренко.

Витренко подчеркнул, что речь идет про уже выигранный арбитраж, однако по инициативе "Газпрома" начат новый арбитраж, где сумма встречных исковых требований "Нафтогаза" превышает 12 миллиардов долларов.

Что известно о долге "Газпрома" перед "Нафтогазом":

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" выиграл арбитраж против "Газпрома" в деле о поставках газа. Также "Нафтогаз" добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов газа более чем в 10 раз согласно его фактическим потребностям в импорте газа.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов.

Поэтому по результатам двух арбитражей между компаниями на поставку и транзит газа – "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Заметим, что из-за пени сумма долга "Газпрому" уже превысила 2,7 миллиарда долларов, но компания в дальнейшем отказывается возвращать Украине деньги.

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27 ноября 2019 года "Газпром" проиграл слушания в апелляционном суде на решение Стокгольмского арбитража. Следовательно, суд обязал "Газпром" выплатить 1,02 миллиона евро судебных издержек.