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      Не выбрасывайте мусор, а сортируйте, – украинка изготавливает украшения из вторсырья

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      Украшения бренда re-beau
      Украшения бренда re-beau / Фото из соцсетей

      Мария Сорокина, основательница бренда бижутерии re-beau изготавливает украшения из вторсырья. Такая особенность привела ее стартап к участию в Ukrainian Fashion Week и недавней победе в конкурсе Social Impact Award.

      Мода и осознанное потребление интересуют Марию уже более 9 лет, об этом она рассказала в интервью iPress.ua.

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      По словам девушки, в мире моды она уже пробовала себя и в роли волонтера, и в роли модели, и в роли дизайнера.

      Я – не "человек-золотые руки", я человек-концепция. Не умею хорошо шить, но у меня есть понимание, как делать привлекательные вещи, понимание тенденций и, кажется, у меня есть талант, чтобы начать собственное дело. Я осознала, что мне нужно работать не в мастерской руками, а создавать именно тренд, с которого потом можно будет сделать бизнес,
      – сказала дизайнер.

      Для изготовления украшений команда выбрала два вида пластика: №2 и №5. Обычно это бутылки, банки от шампуней, кремов и гелей для душа. В общем те, к которым не добавляют красителей, и безопасно взаимодействуют с кожей. Узоры получают, смешивая пластик разных цветов.

      Первым поставщиком стала "Украина без мусора". Мы попросили еще в начале, когда экспериментировали, забирать у них вторсырье для украшений. Второй наш партнер – сеть салонов красоты G-Bar. Они используют шампуни в красивых бутылочках, которые потом отдают нам,
      – отметила Мария.

      Главная цель девушки – показать как можно покупать, потреблять и быть стильной, не засоряя окружающую среду. Сейчас существует более 15 моделей украшений, стоимость которых от 150 до 300 гривен.

      Продукция re-beau этом году дополнила образы моделей на Ukrainian Fashion Week в сотрудничестве с дизайнером Софией Русинович – основательницей украинского бренда Roussin.

      Наш проект социальный, потому что мы доносим до людей простую идею – ценное вторичное сырье, не выбрасывайте мусор, это деньги, сортируйте. А дальше за этой экономической штукой является экологическая. Но, будем честными, рядовому украинцу экономическая составляющая важнее. И, в принципе, возможно на данном этапе развития нашего общества это нормально,
      – сказала Мария Сорокина.

      Проект Марии изготовления украшений из вторичного сырья действует по схеме "круговой экономики": продукцию из вторсырья продают крупным брендам, получают прибыль, а часть средств направляют на организацию новых уборок, откуда частично и берут сырье. Сейчас 10%, re-beau вкладывает в организацию масштабных уборок украинских водоемов.

      Напомним, что в пятницу, 9 ноября, во Львове местная власть одобрила ограничение использования полиэтилена в торговых точках. Отныне владельцам супермаркетов и магазинов рекомендовано предлагать покупателям альтернативу одноразовым пакетам – бумажные пакеты, многоразовые сумки и тому подобное.

      Теги: Новости Украины Стиль и мода Красота
      Источник: 24 Канал
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