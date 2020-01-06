Не выдержала психика в мирное время: трагически умер ветеран войны на Донбассе Николай Муравский

Умер пластун-военный, боец 8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" Николай Муравский. Мужчина имел позывной "Цибуля". Трагедия случилась на Тернопольщине 4 января. Предварительная версия смерти – самоубийство. Николаю было 25 лет.

Что говорят о смерти Николая Муравского

Первым о смерти Николая Муравского сообщил Фонд поддержки пластунов-военных, правда, деталей трагедии фонд не обнародовал.

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С грустью сообщаем, что сегодня отошел на Вечную Ватру пластун-военный, боец 8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" старший пластун Николай Муравский "Цибуля"... У Николая осталась жена и двое детей. Тихо спи без тревог,

– говорится в сообщении.

Также информацию о смерти Николая сообщил нардеп Ярослав Юрчишин. По его словам, у мужчины не выдержала психика. В то же время он отметил, что трагедия произошла в мирное время.

Сообщение Ярослава Юрчишина о смерти Николая Муравского

Прокомментировали смерть своего собрата и в батальоне "Аратта". По словам военных, предварительная версия – самоубийство. Также здесь добавили, что уже следствие установит, что было на самом деле и при каких обстоятельствах погиб Николай.

Похороны Николая Муравского состоялись 6 января в Озерной на Тернопольщине. Это его родное село. Прощание проходило в его доме и продолжалось всю ночь.

Война продолжает свою кровавую жатву. Берегите друг друга, будем внимательны! Жизнь-такая короткая! Герои не умирают!

– отметили в "Аратте".

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Смерть Николая Муравского: новые детали

Роман Семчишин, друг Николая Муравского, в фейсбуке сообщил, что покончил с собой ветеран войны выстрелом из автомата Калашникова. Трагедия произошла в Озерной.

Нация потеряла воина, сыновья отца, я – верного друга, оружие воина стало вещественным доказательством... Обидно, аж сердце рвет... Высокий, крепкий, смелый, талантливый, грамотный. Николай был лидером по натуре, лидерам всегда непросто. Самая большая, самая обидная ошибка в его 25-тилетней жизни перечеркнула, прекратила мощное жизненное движение героя. Прощай, Друг, нам тебя всегда будет не хватать,

– поделился Роман Семчишин.

Интересно, что последнее сообщение Николай Муравский написал за несколько часов до своей смерти. На черном фоне были слова "Жизнь – Украине. Сердце – любимой. Душу – Богу. Честь – себе".

Оскана Муравская, жена погибшего мужчины, со своей стороны, заметила, что тот внезапно появился в ее жизни и так же внезапно ушел.

Виню себя, что вовремя не переступила свою гордыню и не сказала тебе слов, которые бы спасли тебя. Это уже ничего не изменит, но я все же скажу, что ты навсегда останешься в моей жизни. Я всегда тебя любила и буду продолжать любить. Благодарна, что ты отец моих детей, потому что о более достойном отце и нечего мечтать,

– заметила женщина.

Также она рассказала, что их дети очень похожи на Николая и будут ей о нем напоминать. Василий имеет такой же завиток волос на лбу, а также форму глаз и губ. А Ярема очень характером удался в своего отца – такой же упрямый.

"Единственное, за что держу обиду на тебя, то это за то, что ты молчал, всегда молчал и умалчивал все, что болело у тебя на душе. А теперь твое молчание отошло в вечность... на прошлой неделе мне снился Рай. Тогда я не знала, почему. Теперь знаю", – подытожила Оксана Муравская.

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Что известно о Николае Муравском

Родился он в Озерной на Тернопольщине. Окончил ЛНУ имени Ивана Франко и некоторое время проживал во Львове. Был участником "пласта", сюда он поступил в 2006 году. А пластовую присягу принес в 2008-м на окружном Празднике Весны. В 2012 году он выступил соорганизатором окружного мероприятия ко Дню памяти героев Крут. В последнее время способствовал созданию ячейки "Пласта" в родной Озерной.

Николай был сначала лидером студенческих протестов против Януковича осенью 2013-го в Киеве, а потом еще и стал активным участником Революции Достоинства. С началом военных действий на Донбассе занимался волонтерской деятельностью в зоне АТО. В 2017 году вступил в 8-й батальон Украинской добровольческой армии "Аратта". Известно, что воевал в районе Мариуполя. Вернулся с войны осенью 2019 года.