16:02
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Не высотка и не бизнес-центр: что появится на месте Лукьяновского СИЗО в Киеве

      56 Читати новину українською
      Лукьяновское СИЗО в Киеве
      Лукьяновское СИЗО в Киеве / wikipedia.org

      В Министерстве юстиции Украины поделились планами о том, что может появиться на месте Лукьяновского СИЗО в Киеве.

      Открытый конкурс для инвесторов, предложив им земельный участок под Лукьяновским СИЗО в обмен на строительство нового следственного изолятора в Киевской области, Минюст объявил еще в феврале 2017-го года. Здание изолятора признали непригодным для пребывания людей.

      Читайте также: Смотрите также: Как в Киеве отреставрируют Дом со змеями: визуализация проекта

      С того времени прошло более 2 лет, в министерстве констатируют, что пока все еще ждут предложений от инвесторов.

      Об этом в интервью "Украинским новостям" рассказал заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

      Он отметил, что на месте нынешнего здания Лукьяновского следственного изолятора на улице Дегтяревской в Киеве не стоит рассчитывать на появление многоэтажки, торгового или бизнес-центра.

      Поскольку здесь нет ни одного автомобильного проезда и коммунальные сети не рассчитаны на значительные нагрузки.

      Зато вместо СИЗО здесь может появиться музей или коворкинг.

      Такого плана объекты – они "взлетели" на этом месте. Для такого рода объектов логистика там хорошая, там все есть для студентов, для молодежи, которая будет приезжать на общественном транспорте, а не на автомобилях,
      – отметил чиновник.

      По его словам, представители министерства ведут относительно будущего проекта на месте Лукьяновского СИЗО в Киеве с китайскими, американскими и швейцарскими инвесторами. Правда, пока все из них говорят об "экономической нецелесообразности", поэтому в Минюсте думают над тем, как их заинтересовать.

      Что известно о Лукьяновской тюрьме в Киеве?Тюрьма на Лукьяновке в Киеве была построена в середине 19 века. Тогда она называлась Лукьяновский тюремный замок. В зданиях тюрьмы до сих пор действует Киевский следственный изолятор (СИЗО № 13).

      В 2017-м по результатам экспертиз помещение Лукьяновского СИЗО признано непригодными для проживания людей.

      Как выглядит Лукьяновское СИЗО изнутри: фото

      читайте также:
      •  
      Теги: Новости Киева Новости недвижимости Украины Новости недвижимости СІЗО Строительство Инвестиции Министерство юстиции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      сегодня , 16:00 Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      Ігор Саджениця 5
      Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      сегодня , 15:02 Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      Дмитро Снєгирьов 516
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      сегодня , 14:00 Як впливові бізнесмени та діти-мажори цинічно уникають покарання за скоєні ДТП
      Дмитро Гнап 98
      "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      сегодня , 13:00 "Хліба та видовищ": як Порошенко використовує тему Томосу заради збереження влади
      Сергій Лещенко 223
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      За незаконное пересечение границы – уголовная ответственность: вступил в действие новый закон
       10 ноября 2018 , 10:58
      В Харькове парень облил девушку самогоном и поджег ее
       13 мая 2013 , 00:50 1
      Топ-новости 16 августа: Заря фантастически проходит Брагу в Лиге Европы, Карпаты и Львов получили главных тренеров
       17 августа 2018 , 07:00
      Skoda Scala: ощутимый шаг вперед
       26 декабря 2018 , 14:52
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук