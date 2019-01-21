Не высотка и не бизнес-центр: что появится на месте Лукьяновского СИЗО в Киеве

В Министерстве юстиции Украины поделились планами о том, что может появиться на месте Лукьяновского СИЗО в Киеве.

Открытый конкурс для инвесторов, предложив им земельный участок под Лукьяновским СИЗО в обмен на строительство нового следственного изолятора в Киевской области, Минюст объявил еще в феврале 2017-го года. Здание изолятора признали непригодным для пребывания людей.

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С того времени прошло более 2 лет, в министерстве констатируют, что пока все еще ждут предложений от инвесторов.

Об этом в интервью "Украинским новостям" рассказал заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

Он отметил, что на месте нынешнего здания Лукьяновского следственного изолятора на улице Дегтяревской в Киеве не стоит рассчитывать на появление многоэтажки, торгового или бизнес-центра.

Поскольку здесь нет ни одного автомобильного проезда и коммунальные сети не рассчитаны на значительные нагрузки.

Зато вместо СИЗО здесь может появиться музей или коворкинг.

Такого плана объекты – они "взлетели" на этом месте. Для такого рода объектов логистика там хорошая, там все есть для студентов, для молодежи, которая будет приезжать на общественном транспорте, а не на автомобилях,

– отметил чиновник.

По его словам, представители министерства ведут относительно будущего проекта на месте Лукьяновского СИЗО в Киеве с китайскими, американскими и швейцарскими инвесторами. Правда, пока все из них говорят об "экономической нецелесообразности", поэтому в Минюсте думают над тем, как их заинтересовать.

Что известно о Лукьяновской тюрьме в Киеве?Тюрьма на Лукьяновке в Киеве была построена в середине 19 века. Тогда она называлась Лукьяновский тюремный замок. В зданиях тюрьмы до сих пор действует Киевский следственный изолятор (СИЗО № 13).

В 2017-м по результатам экспертиз помещение Лукьяновского СИЗО признано непригодными для проживания людей.

Как выглядит Лукьяновское СИЗО изнутри: фото