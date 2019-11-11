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      Не взяли и забыли, – Кулеба о Крыме и других условиях для завершения войны с Россией

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      Война с Россией закончится только с возвращением Крыма, – Кулеба
      Война с Россией закончится только с возвращением Крыма, – Кулеба / Фото с фейсбук-страницы Дмитрия Кулебы

      Состояние войны между Украиной и Россией завершится только после возвращения оккупированных территорий, в том числе – Крыма. В то же время Россия должна заплатить за свою агрессию.

      Пока еще не подсчитали, сколько должна компенсировать российская сторона за разрушение Донбасса. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".

       Интересно: Жители оккупированного Донбасса хотят воссоединения с Россией и победы над "укропами" – опрос

      Кулеба отметил, что "конец войны – это деньги, заплаченные за агрессию, и возвращение Крыма, сколько бы времени на это не ушло". Вице-премьер добавил, что все убытки от России на Донбассе надо учитывать, в частности – "там распилили заводы, затопили шахты".

      Я за то, чтобы война с Россией закончились. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу "взяли и забыли". Россия должна заплатить цену за свою агрессию,
      – сказал он.

      Кулеба также считает, что оккупированный Крым вошел в так называемую "балтийскую модель" по примеру Литвы, Латвии и Эстонии, вхождение которых в состав СССР не было признано на Западе. Как известно, такая позиция не мешала западным странам сотрудничать с Москвой на всех остальных треках.

      "Я понимаю, что может начаться истерика о том, что это "предательство" Украины, что забыли о Крыме. Но я глубоко убежден, что война с Россией будет продолжаться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины", – добавил Кулеба.

      Вице-премьер отметил, что "война началась с Крыма – война Крымом и закончится".

      И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать – я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем,
      – отметил Кулеба.

      Кроме того, он выразил уверенность, что Крым вернется в Украину. По его мнению, это будет моментом максимального ослабления России, когда Крым "просто выскользнет из ее ослабевших рук".

      Читайте также: Вице-премьер Кулеба заявил, что Украине нужно научиться строить отношения с Россией

      Донбас, окуповані території, карта
      Карта оккупированных Россией территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Война на Донбассе Дмитрий Кулеба
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