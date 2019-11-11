Не взяли и забыли, – Кулеба о Крыме и других условиях для завершения войны с Россией

Состояние войны между Украиной и Россией завершится только после возвращения оккупированных территорий, в том числе – Крыма. В то же время Россия должна заплатить за свою агрессию.

Пока еще не подсчитали, сколько должна компенсировать российская сторона за разрушение Донбасса. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина".

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Кулеба отметил, что "конец войны – это деньги, заплаченные за агрессию, и возвращение Крыма, сколько бы времени на это не ушло". Вице-премьер добавил, что все убытки от России на Донбассе надо учитывать, в частности – "там распилили заводы, затопили шахты".

Я за то, чтобы война с Россией закончились. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу "взяли и забыли". Россия должна заплатить цену за свою агрессию,

– сказал он.

Кулеба также считает, что оккупированный Крым вошел в так называемую "балтийскую модель" по примеру Литвы, Латвии и Эстонии, вхождение которых в состав СССР не было признано на Западе. Как известно, такая позиция не мешала западным странам сотрудничать с Москвой на всех остальных треках.

"Я понимаю, что может начаться истерика о том, что это "предательство" Украины, что забыли о Крыме. Но я глубоко убежден, что война с Россией будет продолжаться до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины", – добавил Кулеба.

Вице-премьер отметил, что "война началась с Крыма – война Крымом и закончится".

И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать – я имею в виду, прежде всего, политико-экономическим путем,

– отметил Кулеба.

Кроме того, он выразил уверенность, что Крым вернется в Украину. По его мнению, это будет моментом максимального ослабления России, когда Крым "просто выскользнет из ее ослабевших рук".

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Карта оккупированных Россией территорий на Донбассе / инфографика 24 канала